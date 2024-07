¡Llegó el verano! 5 tips para irte de vacaciones sin vaciar tu tarjeta

Las vacaciones de verano no deben ser una tortura para tu bolsillo, así lo que lo más importante es seguir una estrategia de gasto que te permita descansar y disfrutar de ese viaje que tanto anhelas sin vaciar tu tarjeta de crédito.

La agencia de información financiera Circulo de Crédito señaló que, antes de alistar las maletas, el traje de baño y las gafas de sol, es necesario tener un plan de pago y consumo que se ajuste a tu capacidad financiera y no comprometa la estabilidad financiera.

“Si no planeamos con anticipación y generamos una estrategia de gasto que se alinee con las posibilidades individuales, las vacaciones pueden convertirse en una fuente de estrés financiero”, alertó.

El director Atención al Cliente del Círculo de Crédito, Hugh Bruce, indicó que una correcta administración y uso responsable de las tarjetas de crédito posibilita disfrutar de las vacaciones de verano en familia sin comprometer la estabilidad económica.

Refirió que, si bien, el uso de tarjetas de crédito para cubrir el gasto del viaje puede “parecer intimidante y problemático”, si utilizas los plásticos de forma precavida elimina la mayoría de los riesgos como el sobreendeudamiento.

“Lo recomendable, antes, incluso, de hacer un plan vacacional es evaluar tu situación crediticia”, para saber cuál es la línea de crédito disponible, qué monto puedes financiar con la tarjeta y cuál es tu capacidad de pago, apuntó Hugh Bruce.

De manera que, consultar el Reporte Crediticio Especial en una agencia como el Círculo de Crédito te ayudará a tomar decisiones financieras más informadas y con ello, evitar deudas innecesarias.

Tips para vacacionar sin vaciar tu tarjeta

Para tomar unas vacaciones de verano sin vaciar la tarjeta de crédito, el Círculo de Crédito te recomienda:

1. Conoce tu tarjeta de crédito

La falta de educación financiera puede llevar a un mal uso de las tarjetas de crédito. Sin embargo, es importante conocer conceptos como el pago para no generar intereses, la fecha de pago y el saldo disponible.

2. Utiliza las recompensas y descuentos

Muchas veces, las aerolíneas y hoteles ofrecen promociones que pueden ayudarte a ahorrar de forma significativa. Además, en ocasiones las tarjetas cuentan con programas de recompensas para reducir los costos en boletos de avión o alojamiento.

Antes de usarlos es recomendable conocer los términos y condiciones, además de las fechas de vencimiento de esos beneficios.

3. Presupuesta los gastos

Antes de salir de vacaciones, es vital establecer un presupuesto de gastos para las vacaciones de verano, que incluya transporte, alojamiento, comidas y actividades recreativas. Este plan servirá para evitar gastos impulsivos y mantenerse dentro de tus posibilidades financieras o capacidad de endeudamiento.

4. Paga a tiempo

Para evitar los intereses y con ellos el sobreendeudamiento es importante liquidar el saldo total de la tarjeta en la fecha de vencimiento. Si esto no es posible, entonces cubre más del mínimo. Para no olvidarlo, puedes configurar recordatorios o alertas automáticas, así no tendrás cargos o sanciones por demora.

5. Consulta tu historial de crédito

Mantener el hábito de revisar tu historial crediticio, al menos, una vez al año en las agencias Circulo de Crédito o Buró de Crédito te permitirá estar al tanto de tu situación financiera, de manera que podrás detectar cualquier anomalía a tiempo.