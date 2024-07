¡Ni los perros se salvan! Iztapalapa y GAM lideran maltrato animal en CDMX

Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero son la cuna del maltrato animal en la Ciudad de México, pues ambas demarcaciones concentran el 30% del total de las quejas emitidas por este delito en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), que en tan solo cinco años registró 5 mil 518 agresiones contra los animales de compañía, en su mayoría, contra perritos, que han sido golpeados, mutilados, abandonados y castrados.

De acuerdo con datos de la PAOT proporcionados a Publimetro, de 2019 a 2024 se recibieron un total de 18 mil 157 denuncias: mil 872, en 2019; 488 en 2020 (año en el que inició la pandemia); 5 mil 540 en 2021; 3 mil 675 en 2022; 4 mil 34 en 2023; y en lo que va de este año, 2 mil 548, lo que refleja un altibajo en las cifras, en el marco de los cambios que se realizaron a la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

Las alcaldías con más denuncias por maltrato animal son: Iztapalapa con 3 mil 342; Gustavo A. Madero con 2 mil 276; Álvaro Obregón con mil 480; Tlalpan con mil 358; Cuauhtémoc con mil 329; Coyoacán con mil 306; Benito Juárez con mil 79; Venustiano Carranza con 954; Azcapotzalco con 945 e Iztacalco con 885. Además, de 2022 a 2024, la PAOT inició un total de 23 mil 977 expedientes por dicho delito.

Derivado de las quejas, en su mayoría vecinales, la Procuraduría Ambiental en conjunto con la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan cateos en diversos hogares señalados de maltratar a perritos –o gatos– y los rescatan para luego ser entregados a protectoras de la Red PAOT, así como al Centro de Transferencia Canina, para que una vez que se recuperen, sean puestos en adopción.

Adopta un perrito: Contacta por redes sociales a la Fundación Antonio Haghenbeck o llama al teléfono 55 5219 3610 Foto: Omar Montoya / Publimetro (Miguel Romero)

Adopta no compres

Precisamente uno de los lugares en donde se recuperan y se ponen en adopción a los canes, es la Fundación Antonio Haghenbeck (FAH) que desde hace cinco años ha apoyado a la PAOT para encontrar casa a los perritos –y gatitos– que son recuperados por maltrato animal, logrando realizar cada año, mínimo 200 adopciones de los animales, que son rehabilitados física y emocionalmente para tener un nuevo hogar.

En el marco del Día Mundial del Perro, Publimetro realizó un recorrido por el establecimiento ubicado en Av. Chapultepec 238 en la colonia Roma Norte, en donde Rodrigo Zavala, coordinador de adopciones de la FAH, lamentó que las adopciones han ido a la baja en la clínica, aunque aseguró que la recuperación de los animales los motiva a salir adelante para lograr encontrarles un hogar.

“Nosotros en 2023 lo cerramos con 242 adopciones, también es un hecho que la pandemia nos afectó muchísimo, no solamente en los negocios, también en el tema de las adopciones (...) lamentablemente luego mucha gente quiere adoptar perros de raza y no, los animalitos que tenemos para adopción son perritos mestizos que vienen de la calle, que no tienen alguna oportunidad, de repente hay que gente que está un poquito desenfocada”, explicó.

“¿A qué problemas nos enfrentamos? Se da muchismo que lamentablemente hay mucho racismo –aunque parezca que no– pero se da en los animalitos, los perros de color negro se tardan más en ir que un perro café o blanco; la gente asocia al perro negro como pobreza, mala suerte y también de que lamentablemente por sus facciones, por su color, no puedes ver lo que está expresando el animalito, a diferencia de un french blanco” — Rodrigo Zavala

Indicó que en la FAH trabajan directamente con un centro de control canino (anteriormente antirrábico) ahí llegan los animalitos en situación de abandono, y de esos, ven cuales pueden entrar al programa de adopción, para que puedan ser rehabilitados. También –como ya se mencionó– trabajan con la PAOT, recibiendo los animalitos rescatados por el Gobierno, muchos de ellos sin ojos, sin orejas, sin cola, con varillas clavadas, con golpes en los testículos, e incluso, con quemaduras por aceite hirviendo.

¿Cómo puedo adoptar?

En dado caso que se quiera adoptar a un perrito o gatito, se debe contactar por redes sociales a la Fundación Antonio Haghenbeck o llamar al teléfono 55 5219 3610, en donde podrán los citarán en la clínica, en donde el interesado tendrá que acreditar una serie de pasos para poder lograr la adopción del animal.

Primero se realiza una entrevista a la familia o personas interesada para ver si su rutina de vida se adapta con lo que requiere el animalito, pues es un compromiso de más de 10 años; en dado caso de pasar la entrevista, se solicita el comprobante de domicilio, una identificación y una cuota de recuperación simbólica, debido a que el can ya cuenta con todo su proceso médico (esterilización y vacunas).

Si la familia cumple todo el protocolo se llevan al perrito el mismo día, únicamente deben llevar una correa; el animalito se entrega con su collar, su cartilla de vacunación, certificado de adopción, y una placa de identificación con código QR con los datos del animalito y la fundación.

Posteriormente, la FAH se pone en contacto con la familia, tanto para el seguimiento, como para irlos asesorando en este proceso de adaptación, pues “hay que tomar en cuenta que la adopción no termina en el momento en que se lo llevan, sino debe de generarse un proceso de adaptación a lo que hace, hay perritos que vivieron en la calle o que convivieron con más perritos, y al llegar a la casa con personas nuevas, pues le va a costar un poquito de adaptación”.

“En el seguimiento ver que no sea un perrito que se vaya a la azotea, que le vayan a cortar las orejas, la cola, que no solamente lo tengan en el jardín; todos los perritos deben de tener acceso a la casa, deben de tener atención médica, deben de salir a socializar, que les den sus paseos y obviamente nada de maltrato” — Rodrigo Zavala

Rodrigo Zavala aconsejó a la gente, es que si va a introducir un perrito a su casa, debe fijarse en el temperamento y la energía de perro, pues como hay perros muy activos; hay otros bastante tranquilos, “les pones una camita, y sin ningún tema estará bien, a diferencia de un perro pequeño, un chihuahua, un schnauzer que son de energía alta, que si no le damos su paseo genera ansiedad, y eso trae destrucción, travesuras”.

“Qué les puedo decir, un animalito te cambia la vida completamente, son seres incondicionales que te van a entregar su amor de cualquier manera, te activan físicamente, te van a acompañar, vas a llegar cansado a tu casa de tu rutina laboral y ello siempre te van a recibir de la mejor manera con una sonrisa, entonces eso obviamente te levanta el animo, te acompaña, te van a cambiar la vida completamente”, concluyó.