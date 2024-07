“El corrupto Biden no era apto para la presidencia”: Donald Trump

El expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció después del anuncio del presidente Joe Biden en el que dio a conocer que abandona la carrera por la Casa Blanca.

Mediante su red social, Truth Social, colocó un mensaje solo unos minutos después del comunicado de Biden, en el que calificó al demócrata como un “corrupto”, quien nunca fue apto para asumir el cargo de presidente de EE. UU.

Trump agregó que Biden llegó al poder gracias a los medios de comunicación, las noticias falsas y no salir del sótano, pero él se encargará de “solucionar” los problemas que ahora aquejan a la Unión Americana.

El republicano atribuyó a Joe Biden un crecimiento de la migración, lo que ha descrito como una “migración”, además de un número récord de terroristas y personas provenientes de otros países.

Este es el mensaje de Trump en su red social Truth Social

El corrupto Joe Biden no era apto para la presidencia, y ciertamente no es apto para servir, ¡y nunca lo fue! Solo alcanzó el puesto de presidente por mentiras, noticias falsas y no salir de su sótano. Todos los que lo rodean, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo era - Y ahora, mira lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas cruzando nuestra frontera, totalmente sin control y sin verificar, muchas de prisiones, instituciones mentales y números récord de terroristas. Sufriremos mucho por su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente. ¡HAZ QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!

Mensaje de Donald Trump. (Especial)

Kamala Harris será rival fácil, dice Trump

Donald Trump aseguró en una entrevista con la cadena CNN que Biden pasará a la historia como el peor presidente en la historia de Estados Unidos y, aunque todavía no hay candidato demócrata, todo apunta a que se tratará de Kamala Harris, quien resultará una oponente fácil.