VIDEO: Así transmitió el influencer Luis Ángel Robelo los minutos posteriores al asesinato de su padre y hermano

La tarde de este sábado se registró el asesinato de dos hombres en su domicilio en el municipio de Reencarnación de Díaz, en Jalisco, el padre y el hermano del influencer y creador de contenido Luis Ángel Robelo, quien se ha popularizado por grabar con “La Venenito”.

Luis Ángel Robelo se viralizó recientemente en redes sociales, pues hizo una transmisión en vivo para exponer el asesinato de sus familiares y la escena del crimen. El fragmento del video fue recuperado por sus seguidores y ampliamente comparado en las últimas horas en X y TikTok.

En el video se aprecia que los agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco intentan frenar al influencer para que deje de grabar; sin embargo, él se resiste y se muestra visiblemente afectado por lo sucedido.

“No, no, no, se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano. No me importa, no me importa, los mataron, los mataron”, expresó Robelo entre lágrimas y gritos.

Después, uno de sus aparentes familiares se acerca a consolarlo, cuando cae el celular y es apagado por un supuesto agente de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Abren investigación por doble homicidio

La Fiscalía del Estado de Jalisco detalló cómo ocurrieron los hechos relacionados con el creador de contenido Luis Ángel Robelo y aseguró que las detonaciones de arma de fuego comenzaron a aproximadamente las 17:00 horas en la calle Morelos Norte, en la colonia San Antonio, de la delegación San Sebastián en Reencarnación de Díaz.

Al lugar acudieron elementos de policía municipales y paramédicos, quienes confirmaron que no tenían signos vitales. También, arribaron policías de Investigación, personal del Ministerio Público y peritos para dar inicio a las indagatorias.

“La Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones por lo que se reitera que la presente información es de carácter preliminar y conforme avancen las diligencias, puede tener modificaciones”.