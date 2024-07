Joe Biden: así comunicó que abandona la carrera por la presidencia de EE. UU.

La tarde de este domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se retira de la carrera por la reelección ante el republicano Donald Trump.

Así lo comunicó:

Mensaje íntegro de Biden a la ciudadanía

Mis compatriotas estadounidenses,

Durante los últimos tres años y medio, hemos logrado grandes avances como nación.

a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Se aprobó la primera ley de seguridad de armas en 30 años.

Nombró a la primera mujer afroamericana para la Corte Suprema y aprobó la legislación climática más importante en la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy.

Sé que nada de esto se habría podido hacer sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos hemos superado una pandemia que ocurre cada siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. y fortalecimos nuestras alianzas en todo el mundo.

Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente y, si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en eso. cumpliendo con mis deberes como Presidente por el resto de mi mandato.

Hablaré con The Nation a finales de esta semana con más detalle sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al estadounidense. pueblo por la fe y confianza que habéis depositado en mí.

Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer; cuando lo hacemos juntos, solo debemos recordar que somos los Estados Unidos de América.