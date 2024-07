“Ganamos por quinta vez”: Alessandra Rojo de la Vega celebró recuento parcial de votos, fallo del TEPJF

Alessandra Rojo de la Vega celebró a través de su cuenta de X, antes Twitter, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre ordenar sólo un recuento de votos parcial en la elección para la alcaldía Cuauhtémoc.

“Qué creen, le volvimos a ganar al ‘Monrealato’ por quinta vez. Hace unos minutos la Sala Regional del Tribunal Electoral resolvió la impugnación que presentamos por este recuento ilegal que ordenó el tribunal local a las elecciones que ganamos aquí en Cuauhtémoc para alcaldesa. Nos dieron la razón, aquí ganaron las personas y respetaron su decisión y lo que expresaron ese día con votos”, mencionó en un video.

En el mismo audiovisual, la virtual alcaldesa de dicha demarcación aseguró que “aunque querían meter las manos en las 862 casillas, resolvieron que nada más pueden recontar para su certeza y su paz 73 casillas. Esto aunque quisieran hacer un fraude, no les alcanzaría. Nuestra victoria es legal y es contundente. Hoy se impuso el derecho y la justicia ante una familia corrupta, ante el berrinche y el capricho de quienes quieren arrebatar a la mala lo que no ganaron por la buena”.

De igual forma, mencionó que ya ha ganado cinco veces y que seguirá ganando. “Van a seguir pidiendo favores políticos o amenazándolos, pero aquí vamos a seguir defendiéndonos porque la victoria sigue y seguirá siendo nuestra”, concluyó.

Catalina Monreal acusa que capricho y obsesión impulsaron fallo

Por otro lado, la morenista Catalina Monreal acusó que la decisión del TEPJF de ordenar el conteo parcial de los votos para la alcaldía Cuauhtémoc fue producto del hostigamiento y amenaza de la candidata panista, Alessandra Rojo de la Vega.

“Lamento que con esta decisión, que fue producto del capricho y obsesión de la prianista, no se sabrá realmente quién ganó la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. El recuento parcial es sólo una repetición de un momento del proceso electoral para tener claridad respecto a cuántos votos obtuvieron las candidatas, pero no dice nada respecto a si esos votos son legítimos o no, porque eso tiene que ver con que no haya rebases de tope de campaña ni infracciones electorales que impliquen una ventaja indebida”, expresó Monreal en un comunicado.

Aunque se procederá con un recuento parcial en 73 casillas para asegurar la transparencia del proceso, no se realizará un recuento total de los votos, rechazando así la solicitud impulsada por Monreal.

Este fallo es el más reciente en una serie de resoluciones relacionadas con la contienda electoral en Cuauhtémoc, donde Rojo de la Vega ha defendido su triunfo en múltiples instancias legales.