Compra de verduras por kilo es historia: precio obliga a llevar de a medio o por pieza

El creciente aumento en el precio de las verduras, hortalizas y frutas ya recortó hasta más de la mitad del peso y la cantidad de productos que las familias compran, de manera regular, para la preparar los alimentos.

Los distribuidores y comerciantes confirmaron a Publimetro que hasta seis de cada 10 consumidores dejaron de comprar por kilo y, desde hace tres o cuatro semanas comenzaron a pedir “medio de cebolla, medio de jitomate, media lechuga y un aguacate para hoy”.

Ello, debido al incremento de hasta más de 100% que reporta el precio de dichos alimentos frescos y el alza “hormiga de dos o tres peses” que reportan la calabaza, brócoli, tomate verde, zanahoria, nopal y papa, entre los artículos de mayor consumo.

Además de la renuncia momentánea, hasta que baje su costo, a comprar hortalizas como chayote, chícharo, coliflor y rábano o, bien, llevar frutas como la fresa, guayaba, uva, plátano y durazno, cuyo costo oscila entre 30 y casi 200 pesos por kilo.

La Proeco y los supermercados reportaron que, por cuarta semana consecutiva, el chayote sin espinas y el chícharo se colocaron hasta el punto más alto del ranking, con un precio máximo al público de 159 y 199 pesos por kilo.

Mientras que, del lado de las frutas, la fresa y el aguacate lideran la lista de costos, con cotizaciones al público que promedian entre 73 y 95 pesos por kilo; aunque este último alcanza hasta 120 pesos.

“Al 30% de la población no le alcanza el dinero en el mes y 68 de cada 100 mexicanos dijo haber reducido sus gastos para que les alcanzara sus ingresos”. — Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), publicada por el Inegi

Verduras por kilo son historia

Daniel Hernández, distribuidor de frutas, verduras, hortalizas y legumbres en el área del Valle de México, reveló que el costo final o al público de dichos productos reporta incrementos semanales que promedian entre 10% y 20%.

Ello, refirió, hizo que los consumidores cambiaran el hábito de comprar verduras y hortalizas por kilo; “ahora te preguntan el precio y si es un producto indispensable como el jitomate, tomate, papá o cebollas te piden medio kilo de cada cosa.

“Cuando se trata de productos como la lechuga, las clientas piden la mitad de una pieza y, si el precio sube más de 60 o más 100 pesos como sucede con el chícharo, ejote o chayote, el comerciante le dice al cliente que está a 40 o 60 pesos el cuarto (de kilo)”, refirió.

Griselda Ortega, comerciante en mercados públicos del Estado de México, señaló que los locatarios han recortado un promedio de 30% a la cantidad de productos frescos que ponen a la venta y, cuando se trata de hierbas como el cilantro –que llega a 700 pesos por manojo– o la fresa, que se echa a perder muy fácil, traemos solo una caja.

“Tengo clientes que en mayo, de cajón, compraban 250 o 300 pesos de verdura, algo de fruta y algunas hierbas para la semana; hoy, cuando el precio se les hace caro, voltean al otro lado del puesto y te dicen ‘mejor dame medio de cebolla, medio papa o medio de zanahoria y uno o dos aguacates para hoy.

“Cuando pasa eso, la cuenta baja a 150 o 200 pesos porque ya no llevan fruta como antes, por lo caro; y aunque la gente no deja de comprar, tienes que darles el precio por un cuarto o medio kilo, para que no se asusten”, explicó.

Top 10 verduras, hortalizas y frutas más caras

La Profeco y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) reportaron que las verduras y hortalizas con el mayor aumento anual de precio, por kilo, al cierre de la primera quincena de julio de 2024, son:

Cebolla blanca: 125.6% / 40.95 pesos (promedio) Jitomate Saladette: 71% / 37.80 pesos Lechuga romana: 68.6% / 31.8 pesos por pieza Tomate verde: 51.3% / 34.42 pesos Calabaza italiana: 48.2% / 43.80 pesos Chile poblano: 45% / 82.26 pesos Brócoli: 41.5% / 53.64 pesos Chile serrano: 41.2% / 87.19 pesos Jitomate bola: 35.9% / 39.83 pesos Zanahoria: 25.1% / 17,90 pesos

Frutas más caras