¿Dónde hay vacunas gratis o privadas contra Covid-19 y pruebas rápidas?

Ante el incremento en el número de casos de Covid-19 y la alerta de algunos especialistas como Alejandro Macías sobre la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes del virus y éste se mantenga presente hasta la temporada invernal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que tiene disponibles vacunas contra el coronavirus y que se continúan realizando las pruebas rápidas para su detección.

Disponibilidad de vacunas contra el Covid-19

Actualmente en las 16 alcaldías hay disponibles 33 puntos de vacunación para aplicarse el biológico Suptnik V en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde:

Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud

Calzada de la Virgen #1800, Coapa

Álvaro Obregón

Centro de Salud Minas de Cristo: Río Becerra s/n, colonia Minas de Cristo.

Centro de Salud Manuel Escontria: Frontera 15 s/n, colonia San Ángel.

Azcapotzalco

Centro de Salud Galo Soberón y Parra: Eje 3 Norte Camarones 485, colonia Sindicato Mexicano de Electricistas.

Centro de Salud Dr. Manuel Martínez: Avenida El Rosario 34, colonia San Martín Xochinahuac.

Benito Juárez

Centro de Salud Portales: San Simón 94, colonia San Simón Ticumac.

Coyoacán

Centro de Salud Margarita Chorné y Salazar: Avenida División del Norte 2986, colonia Del Carmen.

Cuajimalpa

Centro de Salud Cuajimalpa: Cerrada de Juárez 11A, colonia Cuajimalpa.

Cuauhtémoc

Clínica de Especialidades Nº 4: Francisco Díaz Covarrubias 23, colonia San Rafael.

Gustavo A. Madero

Centro de Salud Dr. Gabriel Garzón Cossa: Norte 72-A, colonia La Joya.

Iztacalco

Centro de Salud Dr. José Zozaya: Eje 4 Sur (Avenida Plutarco Elías Calles) 135, colonia Santa Anita.

Iztapalapa

Centro de Salud Chinampac de Juárez: Avenida Telecomunicaciones s/n, colonia Chinampac de Juárez.

Magdalena Contreras

Centro de Salud Ángel de la Garza Brito: Avenida San Jerónimo s/n (lote 8, manzana 445, zona 55), colonia Pueblo Nuevo.

Miguel Hidalgo

Centro de Salud México España: Lago Iseo 128, colonia Anáhuac.

Milpa Alta

Centro de Salud Dr. Gastón Melo: Avenida Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecomitl.

Tláhuac

Centro de Salud San Francisco Tlatenco: Andrés Quintana Roo y General Carlos A. Vidal s/n. Colonia San Francisco Tlatenco.

Tlalpan

Centro de Salud Cultura Maya: Izamal s/n, entre Tepekan y Hopelchen, colonia Cultura Maya.

Venustiano Carranza

Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán: Avenida Ingeniero Eduardo Molina, esquina Peluqueros, colonia Michoacana.

Xochimilco

Centro de Salud San Luis Tlaxialtemalco: Avenida 5 de Mayo s/n, esquina Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco.

Vacunas en el sector privado

Ahora que si pretendes adquirir alguna de las vacunas disponibles en el mercado, estos son los precios de Pfizer y Moderna, principalmente, en algunas de las farmacias en donde se encuentran a la venta.

Farmacias Guadalajara: 840 pesos en sus consultorios Pharmaclinic.

San Pablo: 848 pesos.

Farmacia del Ahorro: 799 pesos.

Walmart: 845 pesos (Pfizer) y 749 pesos (Moderna)

Cruz Roja Mexicana: 785 pesos.

Para la realización de las pruebas rápidas de Covid-19, la Secretaría de Salud de la CDMX, recomienda consultar el siguiente enlace: https://www.salud.cdmx.gob.mx/unidades-medicas/centros-de-salud/15mar2022-centros-de-salud-con-pruebas-de-deteccion.

Seguirán variantes de Covid-19: especialistas

Tanto el infectólogo Alejandro Macías como el médico internista Eduardo Goicoechea coinciden en señalar que el virus Sars-Cov 2 no se ha ido y seguirán surgiendo diversas variantes, por lo que es recomendable no bajar la guardia en las medidas de protección como son el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y en caso que no se tenga alguna dosis de la vacuna contra el Covid-19 aplicársela o ponerse un refuerzo.

“Este virus va a estar mutando constantemente y las mutaciones van a hacer que sea más transmisible, pero menos letal, esto es, las vacunas nos van a seguir protegiendo contra infección grave y muerte, esto se da porque están entrando nuevas variantes y el contagio por tanto será a una gran velocidad”, destacó el médico internista.

Resaltó que las vacunas Abdalá y Patria ya quedaron rebasadas porque fueron diseñadas para la primera cepa del virus y mencionó que más allá del tiempo de protección del biológico no se puede establecer en años, sino en la fuerza de las vacunas para evitar que el virus pueda llevar a los pacientes al hospital.

Finalmente recomendó el uso de cubrebocas y enfatizó que toda la población está expuesta a las nuevas variantes del coronavirus.