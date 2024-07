Vecino de Cuautitlán Izcalli solicita fondos para recuperar vivienda tras inundación

Las afectaciones provocadas por las torrenciales lluvias que azotaron al municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, con el desbordamiento de la presa El Ángulo, dejaron a varias familias en vulnerabilidad al perder en pocas horas el patrimonio que construyeron con varios años de esfuerzo, uno de esos casos es el de Fausto Uribe.

Para poder levantarse de nuevo y reconstruir la vivienda en donde habitaba con su hijo Milo, decidió recurrir a una colecta en la plataforma en línea GoFundMe, para reunir 500 mil pesos y recuperar lo que al agua les arrebató la tarde del 18 de julio.

“Creé este fondeo para recaudar fondos y volver a construir un hogar para mí y mi hijo Milo. La inundación que nos azotó el 18 de julio nos ha hecho perder muchas cosas por las cuales trabajamos duro”, relató Uribe.

En cuatro días que inició el fondeo solidario ha podido reunir más de 100 mil pesos, con más de 50 donaciones de familiares, amigos y hasta de personas desconocidas.

Noche de caos y destrucción

Durante la tarde y noche del 18 de julio llovió por más de dos horas en ese municipio del Estado de México, los reportes de las autoridades municipales informaron que el nivel de la presa creció hasta cuatro metros, por lo que su embalse no pudo contenerlo más y comenzó a desbordarse por las calles y las aguas negras brotaron de las coladeras.

“Al menos nueve colonias resultaron afectadas con inundaciones que alcanzaron casi un metro de altura. Mientras que diputados locales estimaron que alrededor de 16 mil 500 personas están en riesgo en caso de que continúen los desbordamientos de la presa El Ángulo, pues apenas inició la temporada de lluvias”, destacó GoFundMe.

Para atender la emergencia se desplegó el Plan DN-III con elementos de la Guardia Nacional para retirar el lodo, basura que se acumuló en las calles y desazolvar el drenaje para que el agua corra sin ningún obstáculo.

Vecinos de la colonia Granjas Lomas de Guadalupe alertaron que están contrarreloj pues se esperan más lluvias, mientras la presa no tiene espacio para desfogue. Aún así no consideran dejar sus casas porque no tienen recursos para empezar de cero.