“Ella es una agresora”: así habla Caty Monreal contra Alessandra de la Vega

Catalina Monteal, excandidata de Morena por la Alcaldía Cuauhtémoc, acusó a Alessandra Rojo de la Vega por su violencia política durante meses frente al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). El enfrentamiento tiene sus antecedentes desde la contienda electoral entre ambas candidatas por la Alcaldía Cuauhtémoc.

“Yo tenía razón”, expresa Caty Monreal sobre resolución del IECM

Hace dos día, Caty Monreal publicó un video en su cuenta personal X informando a la comunidad el proceso del IECM para implementar medidas cautelares para Alessandra debido a las muestras de violencia política en contra de la contendiente guinda: “Yo recibiendo noticias del Instituto Electoral de la Ciudad de México que ha puesto medidas preventivas a mi agresora Alessandra Rojo de la Vega, quien por violencia en razón de género ha sido requerida por el instituto en varias medidas preventivas”.

En un segundo video, Monreal manifestó la validez de a resolución, además de recordar las calumnias de Alessandra en contra de su familia y de las supuestas mentiras de la candidata de la oposición: “La resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México nos dio la razón. Con esto demuestro que yo no miento, que yo no engaño, que ella es una agresora. Que lleva meses violentándome”.

“¿Qué hice además de ganarle?”, contraataca de la Vega

Por otro lado, Alessandra Rojo de la Vega comenzó sus trabajos de transición para presentar un plan de gobierno para la alcaldía Cuauhtemóc. Durante la presentación, de la Vega defendió su triunfo electoral a pesar de las acusaciones que ha recibido: “Es un discurso que están construyendo para desestabilizar mi gobierno, lo cual es lamentable porque las y los vecinos merecen resultados”.

La alcaldesa electa también publicó un video en su cuenta personal de X como respuesta a la solicitud del IECM: “El mismo instituto negó todas las sanciones por considerar que no hay causas, no hay lesión y por ello no he sido ni seré sancionada”.