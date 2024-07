“Todavía soy presidente, no me ande mandando a la chin...”: Esto dice la carta que AMLO le envío a Trump

En medio de las declaraciones del candidato republicano, Donald Trump, sobre México, la migración y la amenaza a los cárteles que envían drogas a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intentó calmar los ataques del republicano y le envío una carta.

AMLO se refiere a Trump en el texto como su “amigo”, en un documento en el que primero se dedicó a lamentar el atentado que sufrió el republicano durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania.

“Quiero expresarle mi solidaridad por el cobarde atentado que usted supo enfrentar con buena suerte y con valentía. Sepa que el nuestro fue el primero de todos los gobiernos que condenó esa agresión”, aseguró López Obrador.

También habló de otros temas que ha tocado Donald Trump en sus discursos recientes en mitines de campaña o entrevistas a medios de comunicación estadounidenses: la migración y la relación económica entre ambas naciones.

Aseguró que cerrar la frontera, como ya ha asegurado Trump en campaña, sería “equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio”. Expresó que en particular afectaría a los estados que colindan con la frontera mexicana como California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Sobre la economía y la amenaza de Trump en el cierre de la Convención Republicana a la imposición de aranceles a la importación de autos chinos armados en México, AMLO aseguró que no es viable la fabricación de autos en Estados Unidos por los costos que representa.

“Es incuestionable que Estados Unidos posee en esta actividad una experiencia histórica inigualable en el mundo y que cuenta, además, con tecnología y capital; sin embargo, sus costos de producción son muy altos, situación que se ha venido resolviendo precisamente con la creación de plantas automotrices y de autopartes a nuestro país”, aseveró.

También, AMLO aplaudió el T-MEC, el cual fortalece la integración económica de norteamérica y es el único instrumento para hacerle contrapeso al avance económico de China

AMLO afirma que todavía es presidente

El presidente López Obrador colocó una posdata en la carta enviada a Donald Trump, en la que aseguró que todavía era mandatario, pues el republicano había asegurado que el tabasqueño ya no era presidente de México.

“Oiga, todavía soy presidente de México, termino hasta finales de septiembre, le aclaro porque hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a la chingada antes de tiempo”.