Activista pidió ayuda a cárteles para rescatar a maestro secuestrado en Tamaulipas; ya fue liberado

La activista y defensora de los derechos humanos, Delia Quiroa, ha lanzado un llamado urgente a los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel del Golfo para localizar al maestro de secundaria Juan Manuel López Salinas, quien fue secuestrado el miércoles 24 de julio a las 20:30 horas en su domicilio en Reynosa, Tamaulipas, acto fue presenciado por su hija de seis años. El profesor ya fue liberado en Matamoros tras pagar su rescate.

Delia Quiroa exige justicia al gobernador de Tamaulipas

Utilizando su cuenta en la red social X (@DeliaQuiroa), Quiroa, quien es vocera del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, compartió varios videos dirigiéndose a los líderes del CJNG y del Cártel del Golfo.

En estos videos, pide ayuda para encontrar al maestro Juan Manuel López Salinas, argumentando que las autoridades mexicanas, en particular el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, no están haciendo nada para combatir este tipo de actos violentos en el estado. Por ello le exige al mandatario hacer justicia.

En sus palabras, Quiroa se dirigió “amable y respetuosamente” a los líderes criminales de estos cárteles mexicanos, señalando que las autoridades no están garantizando la seguridad de los ciudadanos.

“Los secuestros y desapariciones son una triste realidad en #Tamaulipas que NO inició en su administración pero que le toca resolver, escúchenos: “USTED PUEDE SER PIONERO EN JUSTICIA TRANSCICIONAL”, dijo Delia Quiroa a Américo Villarreal.

Activista prometió nominar a cárteles mexicanos al Premio Nobel de la Paz

Afirmó que en Reynosa, grupos delincuenciales que no tienen relación con estos cárteles están ingresando y secuestrando a personas inocentes. Quiroa hizo referencia a un comentario del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el alcance de estos grupos criminales, sugiriendo que si tienen el poder de influir en el gobierno, también tienen la capacidad de ayudar a localizar y liberar al maestro secuestrado. Apeló a la empatía y solidaridad que, según ella, pueden tener los líderes de estos grupos.

“Amable y respetuosamente, nos dirigimos nuevamente ante ustedes en virtud de que, las autoridades mexicanas no hacen nada por la seguridad de la ciudanía y porque, en Reynosa ingresan grupos delincuenciales, que no tienen nada que ver con ustedes, a secuestrar personas de bien, se avientan sus ‘sordazos”, dijo Delia.

Quiroa también hizo un llamado a la paz en la región fronteriza, sugiriendo que es posible vivir en armonía y pidiendo una tregua para el bienestar de todos los tamaulipecos. Recordó un pacto social de paz firmado el 30 de mayo de 2023 y aprobado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que se unió el Cártel del Noreste. Ofreció proponer a estos grupos para el Premio Nobel de la Paz si cooperan en este esfuerzo, sugiriendo una justicia basada en el perdón y la reconciliación, similar a la justicia transicional mencionada por el Príncipe de Camerún.

Secuestro de maestro en Tamaulipas fue captado en video

Quiroa expresó su oposición a la idea de bombardeos en México, una propuesta mencionada por un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Advirtió que tal acción podría tener consecuencias devastadoras para el país y pidió a los líderes del crimen organizado que reflexionen sobre la necesidad de evitar una guerra entre mexicanos. Agradeció especialmente a cinco empresarios de Reynosa que han apoyado esta iniciativa.

“Nosotros no queremos bombardeos, como dice el candidato a la presidencia de USA que, implementara en contra de nuestro país en caso de ganar las elecciones estadounidenses, no más guerra en México, porque, si esto permea, nuestro principal vecino comercial podría dañarnos de una manera irreparable en su hipócrita ‘lucha contra el Narco’, deben hacer conciencia por favor, no es necesaria una guerra entre ustedes, entre mexicanos al final de cuentas”, afirmó Quiroa.

Además de sus declaraciones, Delia Quiroa compartió un video de las cámaras de seguridad del domicilio del profesor; el video muestra el momento exacto en que Juan Manuel López Salinas llega a su casa con su hija y es secuestrado por un grupo de hombres encapuchados. La situación en Reynosa y en muchas partes de Tamaulipas, así como de todo el país, es alarmante, con frecuentes incidentes de violencia y secuestros.

La petición de Delia Quiroa muestra la impotencia que sienten miles de mexicanos ante la incapacidad de las autoridades para garantizar su seguridad, por lo que la petición de la intervención de los cárteles, aunque controvertida, es vista por algunos como una medida desesperada ante la falta de alternativas eficaces para proteger a los ciudadanos y poner fin a la violencia.

Liberan a maestro secuestrado en Reynosa

Después de los mensajes de Delia Quiroa dirigidos a los grupos criminales, aproximadamente a las 09:00 horas del jueves 25 de julio, la activista reveló en entrevista con la periodista Azucena Uresti que el profesor Juan Manuel López Salinas fue liberado en Matamoros luego de que se entregaran los 800 mil pesos que pedían por su rescate.

Hasta el momento no se ha revelado información sobre si, además del pago, el CJNG y el Cártel del Golfo participaron en dicha acción para que el profesor de educación básica fuera liberado con vida. Se desconocen las causas del secuestro y el estado actual de salud de Juan Manuel.