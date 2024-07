AMLO pide transparencia al gobierno de EE.UU. tras la captura de “El Mayo” Zambada

Tras la reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, en Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abordó el tema durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué dijo AMLO sobre la detención de “El Mayo”?

Sobre la captura de Zambada, López Obrador aclaró el viernes 26 de julio que, según la información disponible, ocurrió en territorio estadounidense y no en México, como lo indicó Biden y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

“Es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aunque en este caso específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Sin embargo, el hecho de que haya tomado la decisión de entregarse o correr el riesgo de ir a Estados Unidos y ser capturado significa un avance importante en el combate al narcotráfico”, dijo López Obrador.

Andrés Manuel subrayó que la captura de “El Mayo” refleja un esfuerzo de colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, recalcó que ni la Secretaría de la Defensa (Sedena) ni la Secretaría de Marina (Semar) participaron en esta operación específica. A pesar de esto, consideró que la decisión de Zambada de entregarse o de ser capturado en Estados Unidos representa un avance significativo en el combate al narcotráfico.

“Lo capturaron allá, ya sea por un acuerdo o porque lo detuvieron debido a información de que iba a viajar. Ahora es un avance sin duda, pero eso no lo es todo”, informó Andrés Manuel.

El presidente mexicano también abordó la crisis de consumo de drogas en Estados Unidos, señalando que este problema ha sido explotado por grupos criminales como el de Zambada. Reconoció que la detención del líder del cártel es un paso positivo, pero insistió en la necesidad de abordar las causas subyacentes del consumo de drogas para resolver el problema de manera efectiva.

AMLO pide informe completo a autoridades estadounidenses de la captura de Zambada

“Está bien detener a los jefes, capos de las bandas del narcotráfico, pero lo mejor es atender las causas. El gobierno de EE.UU. tiene que dar un informe completo, tiene que haber transparencia. No se sabe si fue la DEA o fue otra agencia, estoy seguro de que nos van a informar completamente y ya vamos a poder conocer bien las cosas”, declaró el presidente de México.

En relación con la estrategia de su gobierno, López Obrador enfatizó la importancia de atender las causas que fomentan el narcotráfico. Propuso enfoques como el rescate del campo, la atención a los jóvenes, la mejora de los salarios y el fortalecimiento de la integración familiar y subrayó que mientras no se aborden estos aspectos, el problema del consumo de drogas persistirá, independientemente de las capturas de los líderes de los cárteles.

Finalmente, López Obrador pidió transparencia y un informe completo por parte del gobierno estadounidense sobre la operación que llevó a la captura de Zambada. Expresó su confianza en que se proporcionará toda la información necesaria para comprender plenamente los detalles del caso. Afirmó que su administración se compromete a la verdad y a no ocultar información, garantizando que no están subordinados a ningún grupo económico o político, ni nacional ni extranjero.

“Las especulaciones no las vamos a detener, los medios se dedican a hacer conjeturas, entonces vamos a esperar la información. Nosotros no mentimos y no ocultamos información, no somos títeres de ningún grupo económico, político ni de México ni del extranjero, la verdad siempre, sin ocultar absolutamente nada”, culminó.