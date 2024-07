Tercera Legislatura Congreso CDMX: Van por legislar Sistema Público de Cuidados

La implementación del Sistema Público de Cuidados, acciones en materia de agua potable, la no reelección de diputados y alcaldes, y el Paquete Económico 2025, son las principales tareas que se legislarán en la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que inicia el próximo primero de septiembre, aseguró Martha Ávila, legisladora de Morena.

En entrevista con Publimetro, la diputada local mencionó que uno de los principales encargos de la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, es la puesta en marcha del Sistema Público de Cuidados, que contempla la instalación de la red de centros de cuidado y desarrollo infantil más grande de la Ciudad de México.

Aunado a casas de día para la convivencia y el bienestar de las personas adultas mayores; y las unidades para servicios cotidianos: lavanderías, comedores comunitarios, ludotecas, servicios de relajación y apoyo para las tareas de las infancias.

Otros temas que también se pondrán a debate en el Palacio de Donceles, es los que tienen que ver con el agua potable, y es que con la inminente entrada de Clara Brugada a la jefatura de Gobierno, se pondrán en la mesa –y el pleno– los temas en materia de agua potable, en los que se encuentra la creación de la Secretaría del Derecho y Gestión Sustentable del Agua.

Sobre si será la líder de la bancada de Morena en el Congreso capitalino durante la Tercera Legislatura –como ya lo fue en la segunda– mencionó que todo se arreglará por un “consenso” entre los integrantes del grupo parlamentario; sin embargo, no descartó en liderar a los diputados de la 4T, que serán mayoría, aunque no calificada.

“Yo he estado platicando con los compañeros, tuvimos una reunión de capacitación con nuestra jefa de Gobierno electa, y nos hizo un llamado a generar unidad, consensos, lo más importantes es hacer trabajo de equipo, yo por supuesto que no me descartó (liderar bancada) y en algún momento cuando estemos en nuestros proceso de plenaria, pues ahí daré mis argumentos, no por un tema personal si no por un tema de proyecto y espero que podamos salir en una propuesta de nuestra coordinación” — Martha Ávila

Martha Ávila, diputada Morena CDMX Tercera Legislatura Congreso CDMX: Van por legislar Sistema Público de Cuidados

¿Reelección de diputados?

Un tema que también estará a debate, será la no reelección de diputados –y alcaldes– que propuso la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, mismo que daría inicio en 2030, y que será respaldado por la bancada de Morena, que tendrá nuevo perfiles en la Tercera Legislatura. No obstante, dijo que el partido del Movimiento Regeneración Nacional podría iniciar la no reelección de diputados en 2027, para darle salida a los perfiles jóvenes de la 4T.

“Tal vez suena contradictorio porque yo soy diputada reelecta, pero nosotros siempre vamos a estar convencidos de que esta iniciativa (no reelección) es importante, porque es algo que fortalece a nuestra democracia y que también va a ayudar a que la sociedad pueda explorar nuevos perfiles”, comentó.

“Nuestro partido en 2027, no tendrá temas de reelección, o si hay compañeros muy bien evaluados en su gobierno, pues ya el partido tendrá que evaluar; pero en sí, la reforma aplicaría hasta el 2030, pero como partido tenemos la facultad de poder hacerlo (no reelección) y también creo que vamos a seguir aguantando”, agregó.

Además, añadió, también se dijo que la reforma de la elección propiciaría la profesionalización legislativa, y que se contaría con mejores representantes, pero hay diputados que tienen tres, seis, nueve años, y pueden salir igual que cuando entraron. “Pero también hay gente que es más autodidacta y eso les permite estar aprendiendo, capacitándose y como no se ha demostrado eso (capacitación de diputados) nosotros estamos de acuerdo con la reforma que plantea la doctora”.

Paquete Económico 2025

No obstante, Martha Ávila consideró que el tema más importante que se debatirá durante el inicio de la Tercera Legislatura del Congreso capitalino, será el Paquete Económico del 2025, mismo que ya estaría siendo analizado por Clara Brugada, quien tendrá que dar una propuesta al pleno, que lo discutirá durante el próximo mes de diciembre, luego de las tomas de protestas de diputados, alcaldes y jefa de Gobierno.

“Ahora como es un año donde va a haber cambios de gobierno y todo eso, el presupuesto podemos discutirlo hasta el 31; yo creo que un tema muy puntual es el tema del presupuesto, entiendo que es una parte que ya debe estar trabajando la jefa de gobierno electa” — Martha Ávila

“Otros temas que estamos revisando es el trabajo que estamos haciendo sobre las reformas que presenta la doctora Claudia Sheinbaum, informando a la gente sobre estas reformas que se van a impulsar, también delineando bajo los 27 ejes que tiene la jefa de gobierno electa, es la vinculación con el trabajo legislativo que vamos a tener, pero realmente el mes de diciembre es la glosa, el informe, la conformación de las comisiones y el presupuesto”, concluyó.