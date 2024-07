Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, ingresa a cárcel de Chicago en EE.UU.

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ingresó a la correccional metropolitana de seguridad administrativa de Chicago, Estados Unidos, según registros del Buró Federal de Prisiones.

De igual forma, trascendió que Guzmán López, de 38 años, está registrado con el número 08260-506 en dicho sistema estadounidense.

Cabe mencionar que en septiembre del año pasado, su hermano Ovidio Guzmán López también fue trasladado a esta cárcel tras ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de fentanilo.

En ese sentido, se sabe que la correccional metropolitana de seguridad administrativa de Chicago es conocida por albergar a prisioneros de corta estancia en un edificio triangular de 27 pisos con amplias ventanas.

Por otro lado, se espera que en los próximos días Joaquín Guzmán López comparezca ante un juez por más de una docena de cargos en Chicago, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal.

¿Cómo fue detenido Guzmán López?

Medios como The New York Times y The Wall Street Journal han reportado que Guzmán López engañó a Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por AP, Zambada fue inducido a volar a Texas, donde fue arrestado junto a Guzmán López. Esta captura se considera un golpe significativo para el Cártel de Sinaloa, organización liderada anteriormente por El Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión estadounidense en 2019.

Por otro lado, el New York Times también reveló que El Mayo Zambada, conocido por jamás haber sido arrestado desde sus inicios en el mundo del narcotráfico, había estado negociando con las autoridades estadounidenses su entrega durante tres años sin llegar a un acuerdo definitivo.