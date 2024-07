Detienen y expulsan a Marko Cortés de Venezuela, en medio de las elecciones

En el marco de las elecciones en Venezuela, que se llevan a cabo este domingo, el dirigente del PAN, Marko Cortés, viajó al país para apoyar a la oposición; sin embargo, el sábado fue detenido por la policía bolivariana y expulsado de Venezuela.

Cortés indicó que fue capturado por los agentes de policía y después fue expulsado, con destino a Lima, Perú, aunque pudo reunirse previamente con líderes opositores como Henrique Carriles, César Pérez Divas, ex secretario general del partido COPEI y ex gobernador de Táchira, Freddy Delgado Dalo, director de Organización de IFEDEC y ex diputado al extinto Congreso de la República; Miguel Parra, secretario General del Movimiento Ciudadano UNION Y PROGRESO y ex presidente del Consejo Legislativo del Estado Carabobo; y Rafael Hernandez Andreu, director de Políticas Públicas de IFEDEC y secretario de Organización de UNION Y PROGRESO.

“Acudí a Venezuela para acompañar a María Corina Machado y Edmundo González en la elección de hoy, pero el día de ayer fui detenido al llegar a mi hotel por la policía bolivariana y arbitrariamente expulsado de ese país”, expresó en redes sociales.

También, aseguró que pudo constatar la inequidad en las elecciones que se realizan este domingo en Venezuela, aunque dijo que existe esperanza de que el pueblo le ponga un alto a Nicolás Maduro, quien nuevamente buscará la reelección.

“Lo víví en carne propia, existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano le pongo un alto a la autocracia de Nicolás Maduro”.

Envían a Cortés a Lima

Marko Cortés publicó un video en redes sociales en el que informó cómo fue capturado por los policías en el hotel donde se hospedaba.

“Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen, la policía bolivariana me detuvo en el hotel en el que me hospedaba”.

Acudí a Venezuela para acompañar a @MariaCorinaYA y @EdmundoGU en la elección de hoy, pero el día de ayer fui detenido al llegar a mi hotel por la policía bolivariana y arbitrariamente expulsado de ese país.



Las y los venezolanos tienen miedo, la inequidad en la elección de hoy… pic.twitter.com/r0XRz6uv0B — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 28, 2024

Agregó que solo existe propaganda del candidato oficial, Nicolás Maduro, mientras que las instituciones están totalmente controladas, algo que no le gustaría ver en México.