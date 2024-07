Salinas Pliego revela la fórmula secreta para trabajar directamente con él, ¿te animas?

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente de la televisora TV Azteca y uno de los multimillonarios más poderosos de México y del mundo, por fin reveló la “fórmula secreta” para trabajar directamente con él.

¿Qué requisitos pide Salinas Pliego para trabajar con él?

A través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Salinas Pliego respondió a la pregunta de un usuario curioso sobre lo que se necesita para formar parte de su equipo cercano. La respuesta del magnate incluyó una serie de criterios y expectativas claras para quienes aspiren a colaborar con él.

Salinas Pliego destacó que lo primero y más importante es que la persona debe hacer un trabajo tan excelente que pase desapercibida para él, en el sentido de que su desempeño sea impecable y no requiera supervisión constante. Además, subrayó que es fundamental que él mismo tenga el deseo de contratar a esa persona y que exista un puesto disponible. Esto sugiere que, más allá de las habilidades y competencias, la disposición del empresario a contratar es crucial.

Otro aspecto que mencionó es la necesidad de tener puntos de acuerdo en los ideales. Esto implica que los valores y la visión del empleado deben estar alineados con los de Salinas Pliego. Además, el candidato debe tener un deseo genuino de transformar su vida y la de su familia por completo, lo cual denota un compromiso profundo con el crecimiento personal y profesional.

¿Salinas Pliego busca colaboradores para trabajar con él?

Asimismo, Salinas Pliego enfatizó la importancia de que el empleado entienda su responsabilidad y se comprometa a utilizar los recursos disponibles para mejorar la vida de otras personas. Esta expectativa subraya el valor que el empresario otorga a la responsabilidad social y al impacto positivo que su equipo puede generar.

El compromiso total con el trabajo también es un requisito ineludible, ya que Salinas Pliego mencionó que trabajar con él es un compromiso de vida y tiempo completo. Adicionalmente, dejó claro que no le gustan las sorpresas y que no tolera a las personas que no se hacen responsables de sus errores o que no desean aprender de ellos.

Estos requisitos reflejan la filosofía de trabajo y los estándares del magnate, quien a pesar de que por ahora no busca colaboradores , estos deben ser altamente comprometidos, responsables y alineados con su visión. Con estas expectativas claras, la pregunta queda en el aire es: ¿te animarías a trabajar con Salinas Pliego sabiendo los requisitos?