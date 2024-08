Javier Milei acusa a AMLO, Petro y Lula de apoyar la dictadura en Venezuela

El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó fuertes acusaciones contra los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro; y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quienes calificó de “cómplices” de la dictadura en Venezuela.

Las declaraciones se dieron a través de un mensaje en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), tras la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El motivo del mensaje de Milei fue el rechazo de una resolución por parte de la OEA, que buscaba exigir transparencia al gobierno de Venezuela en relación con las elecciones del domingo 28 de julio, en las que Nicolás Maduro resultó reelegido.

Asamblea OEA

¿Qué escribió Milei en sus redes sociales?

En su mensaje, Milei expresó: “Otra vez y van... Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados... Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado... En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos”.

Milei compartió un reposteó en el que aparecían las fotos de Lula, Petro y López Obrador, con el mensaje: “Queda rechazada la resolución en la OEA sobre Venezuela por culpa de estos 3 cómplices de la dictadura”.

¿Cómo fue la votación en la OEA?

La propuesta de la OEA, que contó con el apoyo de 17 de los 34 países miembros, no logró ser aprobada debido a la falta de consenso, con 11 abstenciones y cero votos en contra. Cabe destacar que México no participó en la reunión, mientras que Colombia y Brasil se abstuvieron.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador justificó la decisión de no participar argumentando que “no estamos de acuerdo con la actitud parcial de la OEA; antes de conocer resultados, el director de la OEA (secretario general, Luis Almagro), ya había reconocido a uno de los candidatos, sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así?”.

Entre los países que apoyaron la resolución se encontraban Estados Unidos, Chile y Argentina, quienes exigían a Nicolás Maduro la publicación inmediata de los resultados de los comicios presidenciales desglosados por centro de votación, así como una verificación integral de los resultados en presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.