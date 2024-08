“No vamos a permitir proyectos que derriben árboles”, asegura Martí Batres tras consulta de Parque de Atracciones

El jefe de Gobierno, Martí Batres, reafirmó que para preservar el medio ambiente y el tejido comunitario no se permitirá ningún proyecto que implique el derribo de árboles por parte de la empresa Six Flags México, ni tampoco se dará paso al proyecto relacionado con un estacionamiento en el Bosque de Tlalpan.

Durante el arranque del Operativo de Seguridad en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, el mandatario recordó que en el caso del Parque de Atracciones ya hubo un pronunciamiento por parte de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en el que señala que no se autorizará el derribo del arbolado y plantea una propuesta distinta para instalar una nueva atracción.

“Quiero reiterar que no se va a avalar por parte del Gobierno de la Ciudad, ningún proyecto que implique talar árboles en Six Flags, son nuestros bosques, es la zona donde se recarga el acuífero, donde se produce el oxígeno y donde se genera el clima templado de nuestra ciudad. Entonces, no se va a hacer”, mencionó.

También se refirió a las inquietudes vecinales respecto al Bosque de Tlalpan y comentó que no se llevará a cabo ningún proyecto de estacionamiento.

“Hay otra inquietud de habitantes de la alcaldía de Tlalpan en torno a si se va a hacer el estacionamiento en el Bosque de Tlalpan. También quiero decirles que no se va a hacer; hay vecinas, vecinos que nos han pedido que no se haga, que puede afectar la convivencia que se da en este importante centro de asistencia familiar, de recreación familiar, y no se va a hacer este estacionamiento tampoco”, precisó.

El jefe de Gobierno sostuvo que la actual administración está comprometida con la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente. “Son dos temas importantes, nos interesa mucho preservar el medio ambiente, preservar el tejido comunitario y la tranquilidad de la ciudadanía”, concluyó.

Ponen en marcha operativo

Como parte del Operativo Coyoacán - Tlalpan, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó 3 mil 056 elementos de seguridad, quienes se concentrarán en 28 colonias ubicadas en la frontera entre las dos alcaldías.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en conjunto con otras dependencias llevarán a cabo acciones de detención, cateos, investigación y proximidad, para salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas.