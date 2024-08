Claudia Sheinbaum aclara si vivirá en Palacio Nacional, Los Pinos o en otro lugar

Durante una conferencia en la que anunció la incorporación del ministro en retiro Arturo Zaldívar, Leticia Ramírez, actual titular de la SEP, y Carlos Torres, actual secretario técnico que se quedará en la Presidencia, como parte de su gabinete, Claudia Sheinbaum resolvió varias dudas. Entre ellas, abordó la posibilidad de realizar las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, al igual que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

La virtual presidenta electa de México además aprovechó para aclarar, tras la pregunta de uno de los reporteros, cuál será su residencia mientras ejerza como titular del Poder Ejecutivo entre 2024 y 2030.

“Si tenemos la reunión de las 6:00 de la mañana con el gabinete de seguridad, no tienes que moverte; estás ahí mismo, es decir, el espacio donde vives es el mismo lugar donde desarrollas una buena parte de tu trabajo. En términos prácticos, tiene su función vivir en Palacio”, precisó Sheinbaum Pardo.

La próxima mandataria federal también señaló que está conversando con su esposo, José María Tarriba Unger, sobre el lugar en el que vivirán los próximos seis años, sugiriendo que deberán llegar a un acuerdo. No obstante, reiteró que vivir en Palacio Nacional tendría sus ventajas.

El cambio de residencia oficial del presidente de la República en México de Los Pinos a Palacio Nacional ocurrió tras la victoria en 2018 de Andrés Manuel López Obrador. Incluso, durante un acto de campaña en Tamaulipas, mencionó en una ocasión que “ni con una limpia se irían las malas vibras del sitio donde vivió su antecesor Enrique Peña Nieto”.

El 29 de mayo de 2023, el presidente señaló las principales razones por las cuales prefirió mudarse al departamento que se encuentra dentro de Palacio Nacional: “¿Por qué vivo aquí? Porque aquí vivió Juárez, porque aquí está la historia del país. Aquí en la intendencia tuvieron preso antes de asesinarlo al presidente Madero. Este lugar está lleno de historia, está toda la historia de México”.

“Cuando vine a ver al presidente Peña, ya como presidente electo, nos encontramos y me dijo ‘le voy a mostrar algo que le va a gustar’. Me llevó al departamento y, como yo hablaba de que iba a vivir aquí, me mostró el departamento y pues ya está. Nada más falta convencer a Beatriz”

— Andrés Manuel López Obrador (2023)