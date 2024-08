¿Qué dijeron SkyAlert y SASSLA sobre la activación “por error” de la alerta sísmica?

Usuarios de las redes sociales se quejaron debido a la falta de alerta en las aplicaciones por el aparente sismo que causó la evacuación en la Ciudad de México. SkyAlert informó, a través de su cuenta personal, que no registró ningún movimiento telúrico: “Aviso: SkyAlert no ha registrado ningún sismo en los últimos minutos y por ende ninguna alerta se ha emitido a nuestros usuarios”.

SkyAlert y SASSLA explican el “error” del sismo

SkyAlert corroboró la falta de alerta y verificó en sus sistemas si realmente se registró algún movimiento telúrico. Posteriormente, a las 12:53pm, mostró una imagen de la Estación de RasbperryShae ubicada en Puebla, donde los registros de los sismómetros se muestran intactos y sin ninguna perturbación. Además, SkyAlert explicó que la aplicación no esta vinculada con la alerta sísmica pública de la Ciudad de México, por lo que se deslindan de un posible error.

“#SkyAlert no opera la alerta sísmica pública de la Ciudad de México, por ende la alerta que escucharon en la capital no tiene nada que ver con #SkyAlert. En caso que les llegaran alertas a través de algunas apps, son apps que se cuelgan de la señal de SASMEX. Reiteramos que no se registró ningún sismo en los últimos minutos”, publicó SkyAlert en su cuenta oficial.

Por otro lado, la app SASSLA reconoció la activación de la alerta sísmica de la CDMX a las 12.40pm. Diez minutos después confirmó que la alerta sísmica se activó por equivocación y que se investigarán las causas. Por lo tanto, también aseveraron la ausencia de sismo.

Además, SASSLA compartió en su cuenta personal el comunicado del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) donde se confirma el error: “Durante los preparativos para el próximo Simulacro Nacional (...) activamos por error la señal del Sistema de Alerta Sísmica”.