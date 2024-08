Metro de la CDMX reanuda operaciones tras activación de alerta sísmica

La tarde de este viernes, 2 de agosto, miles de citados salieron de sus hogares y trabajos para resguardase tras la activación de la alerta sísmica. El Metro de la Ciudad de México, transporte más utilizado en toda la capital del país, anunció mediante su cuenta de X el alto de sus operaciones para la revisión de las vías y estaciones.

“Por activación de alerta sísmica en la Ciudad de México, se lleva a cabo el protocolo de revisión de instalaciones en toda la red”, explicaron. Después de un comunicado emitido por varias dependencias, incluyendo el Servicio Sismológico Nacional, se confirmó que no hay registros de un movimiento telúrico: “El Servicio Sismológico Nacional no ha registrado en la última hora ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento. El SSN no opera ninguna alerta sísmica. En la Ciudad de México, puedes reportar al @C5_CDMX cualquier falla en los altavoces que reproducen la alerta sísmica”.

Tras la confirmación del error, el Metro informó el reanudación del servicio: “#AvisoMetro: Luego de implementar protocolo por alerta sísmica activada, se normaliza la circulación de los trenes en la red, las instalaciones se reportan sin novedad”.

