Vinculan a proceso a dos implicados en el asesinato de Milton Morales

El juez de control con sede en Ecatepec, Estado de México, vinculó a proceso a Erick Gerardo “N” y Lorena Janeth “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Ambos están implicados en la tramitación y colocación de placas en uno de los vehículos utilizados en la ejecución del coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, el pasado 21 de julio en el municipio de Coacalco.

En la audiencia inicial, que tuvo lugar en los juzgados orales de Ecatepec, el juez determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México eran suficientes y pertinentes para establecer que los imputados estaban al tanto del uso que se le daría a las placas PBL4652, las cuales fueron colocadas en un automóvil Aveo gris que sirvió de muro en el atentado.

De igual forma, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, plazo que vence en septiembre, y ordenó que ambos acusados permanezcan detenidos en el penal de Chiconautla durante este periodo.

El testimonio clave

Asimismo, en la audiencia, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, se reveló que las placas en cuestión fueron tramitadas desde 2021 a través del gestor Emilio “N”, quien tenía una relación previa con los acusados debido a que frecuentemente realizaban trámites de placas vehiculares.

De esta manera, el testimonio de Emilio “N” es crucial para la fiscalía mexiquense, ya que según su relato, Lorena gestionó las placas para un vehículo Vento, pero en múltiples ocasiones alegó no tener el dinero para completar el pago. Las bitácoras del gestor registran los pagos parciales realizados por Lorena hasta que las placas fueron liberadas. No obstante, no se especificó la fecha del último pago, ya que Emilio sostiene que no entrega matrículas sin el pago completo.

En la declaración de Emilio, quien indicó que llevó las placas al taller de Erick Gerardo, se mencionó que observó a los imputados conversando con un tercer individuo, al que describió como alguien con “cara de malo”. Emilio escuchó una conversación en la que mencionaron la intención de ir por un “pez gordo”.

Por otro lado, Emilio relató que cuestionó a los acusados sobre el motivo de colocar las placas en un vehículo diferente al especificado originalmente en el trámite. Esta acción provocó que lo amenazaran con “ponerle en su puta madre”.

El tercer individuo ordenó a Erick Gerardo que el vehículo debía estar listo para el día siguiente, 21 de julio, día en que se cometió el asesinato del coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.