“Te fuiste, WhatsApp”: Por esta razón Maduro desinstala la app de mensajería

Nicolás Maduro realizó recientemente la desinstalación de la aplicación WhatsApp por las presuntas amenazas de los criminales y los gobiernos extranjeros en contra del gobierno venezolano. Estas acusaciones incrementan la tensión política y social después de las pasadas elecciones. Maduro tomó esta decisión en medio de las manifestaciones y las posturas de diversos Estados internacionales.

Maduro desinstala WhatsApp en televisión nacional

Este lunes, Nicolás Maduro se presentó en una transmisión televisada donde realizó públicamente la desinstalación de WhatsApp en su celular. “WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo (...) Los cinco poderes están bajo ataque de WhatsApp. Soy libre de WhatsApp”, explicó el presidente que mostró su celular frente a la cámara y borró la aplicación.

Después de desinstalar la aplicación, Nicolás Maduro recomendó a toda la población venezolana realizar la misma desinstalación para evitar las infiltraciones dirigidas presuntamente por naciones extranjeras y por el narcotráfico: “Familia venezolana, juventud venezolana, hombre y mujeres patriotas, ¿quieren paz? Eliminen WhatsApp”.

“Fuera WhatsApp de Venezuela”, demanda Nicolás Maduro

Anteriormente, en una presentación pública, Maduro había anunciado la suspensión definitiva de su vínculo personal con app verde de mensajería. “Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre”, así manifestó el mandatario venezolano, acción que terminó realizando en la transmisión televisada.

Además, Maduro especificó que reemplazaría esta aplicación desinstalada por Telegram o WeChat. El mandatario explicó que los criminales usan la app verde para amenazar a la juventud venezolana y a los líderes populares. Además, denunció a los grupos criminales anónimos que últimamente han realizado ataques informáticos al gobierno de Venezuela. En específico, Maduro continuó sus acusaciones contra Estados Unidos y el empresario Elon Musk.