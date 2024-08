Sandra Cuevas buscará la presidencia de México en 2030 con su nuevo partido

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, buscará registrar a su partido político bajo el nombre de “Política por la Familia y la Seguridad” para contender en las próximas elecciones intermedias de 2027 como una nueva opción de la oposición.

Después de su derrota abanderada por Movimiento Ciudadano para ganar un escaño en el Senado de la República, la política aseguró que está trabajando en la construcción del nuevo partido político y buscará llegar a la presidencia de México.

“Estoy trabajando en una nueva fuerza política, en una verdadera oposición, quiero decirles y dejar muy claro a todos los mexicanos y mexicanas que voy a seguir trabajando pero desde el lado de ser oposición”, expresó en una entrevista que ofreció en el programa radiofónico de Azucena Uresti.

Cuevas destacó que el motivo de la formación del partido es que el país “va en picada”, además de que insistió en que otro de los problemas que persisten en el país es que “no hay oposición”.

También señaló a los partidos políticos, al asegurar que existe un “sistema agotado y desprestigiado”, el cual necesita una renovación con otras alternativas para la ciudadanía.

¿Cómo va a trabajar Sandra Cuevas en la construcción de su partido?

Sandra Cuevas aseguró que se está acercando a liderazgos de oposición para la realización de un plan que dure dos años. Además, expresó que busca construir liderazgos y hacer ‘territorio’, como dijo lo hizo cuando fue alcaldesa de Cuauhtémoc.

“Me estoy acercando a los liderazgos de oposición, no solo de mi país, para no equivocarme, para tener sus experiencias, para escucharlos, para tener un proyecto”, dijo, después de la foto que compartió con Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Objetivos del partido de Sandra Cuevas