¿Cuánto gana Leopoldo Michel Díaz, cónsul de México en Shanghái?

Después de que el video de un incidente que ocurrió en la sede del Consulado de México en Shanghái, China, le diera la vuelta al internet donde Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito con rango de ministro, discutió con trabajadores y el cónsul general, Miguel Ángel Isidro Rodríguez, trascendió cuánto gana el funcionario por los cargos que desempeña.

De acuerdo con el apartado de transparencia y acceso a la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuya última actualización fue el 6 de marzo de 2023, Leopoldo Michel Díaz gana 8 mil 444 dólares, lo equivalente a 159 mil 632 pesos mensuales como ministro.

Cabe mencionar que Michael Díaz, quien cuenta con como último grado de escolaridad con una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, también se ha desempeñado como director general de Enlace político de la SRE; jefe de cancillería en la Embajada de México en Hungría, y como coordinador de asesores en subsecretaría para asuntos multilaterales de África y Medio Oriente.

¿Qué ocurrió con Leopoldo Michel Díaz?

El conflicto inició porque el área consular no otorgó una visa mexicana a un ciudadano, del cual no se especifica su nacionalidad. Leopoldo Michel Díaz reclamó al área de asuntos consulares que no se haya otorgado la visa mexicana. Además, cuestionó un supuesto maltrato por parte de personal mexicano hacia solicitantes de documentos.

Por otro lado, Michel Díaz estalló cuando el encargado del área de servicios consulares, Mario Reséndez, le respondió que primero debe conocer el procedimiento para otorgar la documentación y las razones por las cuales se rechazó el otorgamiento, en este caso, de una visa.

Michel Díaz pidió al área consular que se respete su petición porque, además, él es el jefe. Posteriormente, apareció el cónsul general, Miguel Ángel Isidro, quien preguntó qué ocurría y como respuesta recibió insultos, pero respondió la agresión que en algún momento estuvo a punto de llegar a los golpes.