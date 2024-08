“No me disculpo de nada. Entre mexicanos así hablamos”: Leopoldo Michel Díaz sobre discusión contra cónsul

Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito en Shanghái, China, y miembro del Servicio Exterior Mexicano desde hace 40 años, habló con la periodista Dolia Estévez sobre el polémico video que muestra una discusión con el cónsul general, Miguel Ángel Isidro, y otros trabajadores en la sede del consulado.

Michel Díaz aseguró que no se disculpa por su comportamiento en el video y afirmó que “así se habla entre mexicanos”. De igual forma, culpó a Alicia Bárcena, actual secretaría de Relaciones exteriores y a Juan Carlos Lara, presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano, por su ira en el video.

Además, Michel Díaz calificó la declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que anunció que tomaría “medidas disciplinarias” contra él, como un “control de daños” y afirmó que nadie se ha comunicado con él sobre la situación que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales.

En ese sentido, la dependencia federal mencionó en una tarjeta informativa que se han tomado medidas de protección para atender los recientes acontecimientos registrados en el Consulado General de México en Shanghái.

Por otro lado, el cónsul también responsabilizó al embajador Miguel Ángel Isidro, su jefe inmediato, por la filtración del video a los medios de comunicación. Mencionó que el video está “descontextualizado” y que no debió haber sido difundido.

¿Por qué discutieron Michel Díaz y Miguel Ángel Isidro?

De acuerdo con el video, el conflicto inició porque el área consular no otorgó una visa mexicana a un ciudadano, del cual aún no se especifica su nacionalidad. Leopoldo Michel Díaz, quien es un diplomático mexicano de carrera con rango de ministro, reclamó al área de asuntos consulares que no se haya otorgado la visa mexicana a dicha persona. Además, cuestionó un supuesto maltrato por parte de personal mexicano hacia solicitantes de documentos.

De igual forma, Michel Díaz estalló cuando el encargado del área de servicios consulares, Mario Reséndez, le respondió que primero debe conocer el procedimiento para otorgar la documentación y las razones por las cuales se rechazó el otorgamiento, en este caso, de una visa.

Finalmente, Michel Díaz pidió al área consular que se respete su petición porque, además, él es el jefe. Fue entonces cuando apareció el cónsul general, Miguel Ángel Isidro, quien preguntó qué ocurría y como respuesta recibió insultos, pero respondió la agresión que en algún momento estuvo a punto de llegar a los golpes.