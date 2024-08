Faltas de ortografía y lenguaje soez, así se expresa Leopoldo Michel, cónsul en Shanghái, en X

Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, no sólo utilizó un lenguaje soez en su último encuentro viralizado en redes sociales, sino también en su cuenta personal en X. Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronunció respecto a los acontecimientos que grabaron en videos y que viralizaron.

Comentarios de Leopoldo Michel en X

“No me disculpo de nada. Entre mexicanos así hablamos”, así declaró el cónsul adscrito en su reciente entrevista con la periodista Dolia Estévez acerca del suceso. Además de utilizar palabras altisonantes en el conflicto con los trabajadores en el Consulado General de México en Shanghái, Michel Díaz también acostumbraba utilizar este lenguaje peyorativo en su cuenta personal en X.

En una respuesta a un usuario de nombre Fernando Belaunzarán, columnista y exdiputado, Michel Díaz contestó con un mensaje despectivo a una caricatura política: “No mam... cab... Usted no sabe lo que fue el stalinismo. Primero póngase a estudiar y después dice pendeja... con argumentos y no como salgan”.

De la misma manera Michel Díaz contestó ofensivamente a varios personajes del sector político y periodístico mexicano. Comentarios como “Ahora sí te la mama... Tulio. Que no te gane el hígado” y “Ay Lomonaco, calladito te ves más bonito” demuestran la interacción que mantenía con otros usuarios en X.

Una de sus respuestas en una foto de Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, confirmaría que la cuenta @LeopoldoMichel7 es usada personalmente por Michel Díaz: “Te necesito ver Marti al gobierno de Shanghái, en donde soy Cónsul, está muy interesado en cooperar con la Ciudad de México”.

La Cancillería mencionó que se han tomado medidas de protección y los procesos disciplinarios para la resolución del caso. Sin embargo, ante este documento, Michel Díaz contestó como un “control de daños” la declaración de la Secretaría, según la entrevista con Dolia Estévez.