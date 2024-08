Conductor de aplicación se niega a transportar a un niño solo y enfrenta a la madre

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales se aprecia a un conductor de taxi por aplicación negándose a llevar a un niño solo en un viaje. La grabación, compartida en X por la cuenta @EsdeProfugos, muestra la discusión entre el conductor y la madre del menor.

En poco más de dos minutos, el conductor se dirige a la madre del niño, quien ya había subido al pequeño al vehículo, diciendo: “¿Disculpe, no va a viajar usted?”.

La madre responde que el niño será recibido por su padre en el final del viaje. A pesar de esta explicación, el conductor insiste en que no puede llevar al niño solo. “Disculpe, es que no puedo hacer el viaje, no puede viajar solito el niño [...] No podemos hacer un servicio de ese tipo, tiene que viajar usted con el niño”.

En otra parte del video, el taxista le dice a la madre que es una “gran irresponsabilidad” permitir que el niño viaje solo y menciona que, aunque es una situación podría haber ocurrido antes, él no está dispuesto a asumir ese riesgo.

La madre intenta convencer al conductor diciendo que ya en otras ocasiones y en diferentes plataformas el niño ya ha viajado solo sin objeciones de los conductores.

Determinante el taxista le contesta: “No lo voy a llevar, y si no lo baja voy a llamar a la policía, porque es una gran irresponsabilidad que viaje el niño solo”.

Finalmente, el niño salió del vehículo y la madre pidió que se cancelara el viaje, a lo que el chofer se limitó a decirle que le llegaría un cargo por dicha acción.

En la grabación no se menciona el nombre de la aplicación de transporte ni el lugar exacto del hecho. Sin embargo, este evento ha generado un debate en redes sociales sobre las políticas de seguridad en el transporte de menores y la responsabilidad de los padres y de los conductores en estas situaciones.