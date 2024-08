“Fui secuestrado”: Esto dice la reciente declaración de “El Mayo” Zambada

El abogado de “El Mayo” Zambada difundió recientemente la declaración del acusado tras su polémica detención en El Paso, Texas. Las primeras impresiones relatan que fue emboscado cuando planeaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, político que fue asesinado en los días de la detención.

Hechos destacados de la declaración del Mayo Zambada

“Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a los Estados Unidos. Tampoco tenia ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario fui secuestrado y llevado a los Estados Unidos a la fuerza y contra mi voluntad”.

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”.

“Me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha color oscuro sobre la cabeza (...) Luego me llevaron a un lugar de aterrizaje a unos 20 o 255 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”.

“La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país a la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad”.

“Creo que es importante que se sepa la verdad. Esto es lo que ocurrió, y no las historias falsas que circulan”.