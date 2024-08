“El Mayo” Zambada confirma reunión con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha Moya es el nombre que aparece en la declaración reciente de “El Mayo” Zambada. Sin embargo, señaló que en aquella reunión sólo vio a Hector Cuén, por lo que El Mayo no especifica si alcanzó a encontrarse personalmente con el gobernador de Sinaloa antes de ser secuestrado.

Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde 2021

Rubén Rocha Moya, nacido el 15 de junio de 1949, es licenciado en educación media por la Escuela Normal Superior de Oaxaca y una segunda licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre los años 1989 y 1992 se desempeñó como Secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

A partir de 1983, Rocha Moya empezó su trayectoria política como diputado local en el estado de Sinaloa. Después de postularse dos veces a la gobernatura de Sinaloa, finalmente Rocha Moya ganó las elecciones, representando a Morena como nuevo gobernador de Sinaloa desde el año 2021. Dentro de su gabinete se contempló a Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien era presidente del Partido Sinaloense (PAS) y también estuvo presente en la última reunión con El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

“Yo no sé nada”, expresó Rocha Moya sobre El Mayo Zambada

Recientemente, en una entrevista con los medios, Rocha Moya declaró que no poseía ninguna información de la avioneta que salió de Sinaloa y que llegó a El Paso, Texas, para la detención del lídel del cártel: “Yo no sé nada de dónde salió la avioneta, nadie se ha puesto de acuerdo de dónde salió, pero nosotros no sabemos, no conocemos ninguna información”

Sin embargo, la última declaración del Mayo Zambada difundida este sábado demostró que el narcotraficante tendría una reunión donde serviría de mediador entre Cuén Ojeda y el gobernador de Sinaloa: “Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y Héctor Melesio Cuén Ojeda”.