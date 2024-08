Rubén Rocha Moya niega vínculos con El Mayo Zambada: “No hay nada que ocultar”

En el marco de la inauguración del Hospital General del IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastelúm” en Culiacán, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya, respondió a las recientes acusaciones relacionadas con una supuesta reunión con Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

En dicho evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, Rocha Moya afirmó que no hay nada que ocultar y que aclarará el tema de manera abierta y transparente.

“Ya me han preguntado muchos. No hay nada que pueda vincularme con ese asunto, lo digo de manera tajante y contundente (...) Yo no estaba ese día en Sinaloa. No tienen nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones. No tenemos complicidad con nadie, y eso es profesando la política del presidente”, sentenció.

¿Qué fue lo que declaró El Mayo Zambada?

Todo comenzó con la declaración emitida por el abogado de El Mayo, Frank Pérez, quien aseguró que el famoso narcotraficante había sido convocado a una reunión para resolver disputas entre líderes políticos locales, incluyendo al gobernador Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

De igual forma, Pérez indicó que la reunión, programada para el 25 de julio en el rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, se transformó en una emboscada.

De acuerdo con la declaración, Zambada había sido invitado por Joaquín Guzmán López para mediar en las diferencias entre Rocha Moya y Cuén Ojeda. El Mayo llegó al lugar con la expectativa de encontrar una resolución pacífica, pero se encontró con una situación que describió como una trampa.

“La reunión estaba programada para las 11:00 a.m. y llegué un poco antes. Vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos”.

Por otro lado, el líder del Cártel de Sinaloa mencionó que asistió acompañado por cuatro miembros de su equipo, de los cuales dos permanecieron fuera del perímetro del rancho y los otros dos, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, entraron con él. Heras López era comandante de la Policía Judicial de Sinaloa y Chaidez era un miembro veterano de su equipo de seguridad.