Boicotean manifestantes acceso a la mañanera

Este lunes integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) caminaron en marcha a la Palacio Nacional para bloquear los accesos a Palacio Nacional.

Dentro de sus exigencias está la condonación a los adeudos de la CFE, tarifa social justa, que la electricidad sea considerada un derecho humano y la renacionalización de la industria eléctrica.

Algunos integrantes de la marcha señalaron a Publimetro: “Con Manuel hemos querido hablar, pero no se ha prestado. Obviamente, el señor ya no, no nos atiende y creemos que él es el responsable de esa situación directamente. No hemos alcanzado un acuerdo con él. Sus funcionarios de alto nivel supuestamente son los que nos atienden, pero pues en realidad vemos que no tienen facultades o no tienen un momento dado la jerarquía fue como para poder resolver el conflicto que nosotros traemos perfecto”.

A pesar del intento de boicot la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador inició sin contratiempos, solo unos minutos más tarde de lo habitual. Asimismo, el mandatario no hizo mención al bloqueo en su introducción al priorizar el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión y la interpretación de la ley.