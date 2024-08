Liberan a Manuel Guerrero, mexicano detenido y torturado en Qatar por su orientación sexual

Durante los últimos minutos del domingo 11 de agosto, el Comité Manuel Guerrero anunció con gran alivio la liberación de Manuel Guerrero Aviña, un ciudadano mexicano que fue detenido y torturado en Qatar a principios de 2024 debido a su orientación sexual. El comunicado señaló que el hombre ya fue liberado y está en camino hacia Londres, Reino Unido, lejos de la represión ejercida por las autoridades qataríes.

Manuel Guerrero libre y digno rumbo a Londres

Según el Comité, Manuel Guerrero fue víctima de tortura y criminalización debido a su homosexualidad y a su condición de vivir con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

“¡En este momento Manuel vuela libre y digno rumbo a Londres! Agradecemos el apoyo sin tregua en esta lucha por la justicia, no cabe duda: ‘la solidaridad es la ternura de los pueblos”, compartió el Comité Manuel Guerrero en su cuenta de X (antes Twutter), tras agradecer el apoyo sin tregua en esta lucha emblemática contra la injusticia, la homofobia y en favor de los derechos humanos para el mexicano, así como para todas las personas.

En su declaración, el Comité subrayó que la lucha por la justicia no termina aquí, asegurando que continuarán trabajando en defensa de los derechos fundamentales no solo de Manuel, sino también de todas las personas que han sido víctimas de la homofobia en cualquier parte del mundo. Reiteraron que ser gay no es un delito y que la persecución basada en la orientación sexual es una violación flagrante de los derechos humanos.

¿Por qué fue detenido el mexicano en Qatar?

Manuel Guerrero Aviña fue detenido de manera arbitraria el 4 de febrero de 2024 en Doha, Qatar, después de un operativo policial en el que se utilizó la aplicación de citas para miembros de la comunidad LGTB+, Grindr, como trampa para identificar y arrestar a personas homosexuales.

A partir de ese momento, Guerrero fue sometido a semanas de tortura por parte de las autoridades qataríes, quienes fabricaron cargos relacionados con sustancias controladas para encubrir la verdadera razón de su detención, su orientación sexual y su estado de salud.

La liberación de Guerrero no habría sido posible sin el apoyo internacional como el que le brindó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diputados mexicanos y parlamentarios de todos los partidos en el Reino Unido, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México, activistas y diversas organizaciones de la sociedad civil en México, Estados Unidos y el Reino Unido, incluyendo National AIDS Trust, Amnistía Internacional, FairSquare, Hola Amigue y RacismoMX, quienes se unieron en una campaña incansable por su libertad.

¿Cuándo llegará Manuel Guerrero a México tras ser liberado?

Hasta el momento, la SRE no ha informado cuándo Manuel arribará a territorio nacional tras su liberación de Qatar y su vuelo hacia Londres; se espera que la dependencia mexicana comparta más información sobre el regreso de Guerrero al país, así como su estado de salud, pues parte de los malos tratos hacia su persona, fue negarle los medicamentos contra el VIH.