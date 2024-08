Rubén Rocha Moya revela que su viaje en avión privado durante la captura del ‘Mayo’ Zambada fue “casualidad”

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha negado rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico, tras las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, pues el mismo día en que fue capturado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en El Paso, Texas, el funcionario había viajado a esa ciudad en un avión privado, lo que generó sospechas sobre su posible participación en los hechos.

Rocha Moya reveló el motivo de su viaje el mismo día que cayó “El Mayo”

“El gobierno estaba de vacaciones. Tomé la decisión de salir unos tres o cuatro días, no estaba en días laborales. Incluso habría que revisarlo. Salí porque era la primera semana de vacaciones. No pensaba ir más allá. Yo, ¿a qué voy a Estados Unidos? Voy a ver a unos familiares. Tengo familia que trabaja en el campo y voy y duermo en sus casas, pero ahora fui a ver a mi sobrino. Es el único hijo que dejó mi hermano que murió de insuficiencia renal, y apenas lo vamos encontrando”, dijo el gobernador de Sinaloa.

Durante la celebración del noveno y último foro sobre la Reforma Judicial, el gobernador fue abordado por la prensa respecto a las declaraciones de “El Mayo” en una carta tras su detención. Aunque anteriomente negó tajantemente tener vínculos con el líder criminal, quien había asegurado que la captura ocurrió cuando se disponía a reunirse con Rocha Moya y el hijo de “El Chapo”, el gobernador aclaró que su presencia en el país vecino fue mera coincidencia.

“A eso voy, esas son mis vacaciones, y luego a ir a algún partido de béisbol, es todo. Iba más o menos con esa intención. Yo no estaba enterado ni me fui porque sabía de esa reunión, ni me invitaron, y no tenían por qué hacerlo. A ese tipo de reuniones yo no asisto, ni por supuesto asistí. Tocó la casualidad que pasó el día que me fui. Nunca, ni por aquí, me pasaba que pudiera ocurrir un fenómeno como ese; ya me enteré después”, declaró Rocha Moya.

Declaraciones de Rocha Moya respaldadas por Morena

Rocha Moya explicó que se encontraba de vacaciones en el momento de la detención de Zambada. Según sus palabras, viajó a El Paso para visitar a un sobrino, el único hijo de su hermano, quien falleció de insuficiencia renal. Subrayó que no estaba al tanto de la supuesta reunión con los capos del narcotráfico, y que se enteró de su captura tiempo después.

Con estas declaraciones, el gobernador de Sinaloa intenta aclarar su posición ante las acusaciones indirectas y desvincularse de cualquier relación con los líderes del Cártel de Sinaloa tras la captura de “El Mayo”, incluso, su palabra fue respaldada por los goberndores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).