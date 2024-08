Alessandra Rojo de la Vega denuncia que Caty Monreal otra vez busca anular la elección en Cuauhtémoc por violencia política de género

La alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que la candidata de Morena, Caty Monreal, busca –de nueva cuenta– anular la elección en la alcaldía, esta vez, por ejercer violencia política de género durante la contienda electoral, lo que calificó como una táctica desesperada de la candidata derrotada.

En conferencia de prensa desde el Instituto Nacional Electoral (INE), la alcaldesa electa advirtió un posible intento encabezado por los magistrados Armando Ambriz y Osiris Vázquez (cercanos al grupo político-familiar de los Monreal) para anular su victoria en las elecciones, acusándola, sin fundamentos, de ejercer violencia política de género.

El recurso por violencia política con base en género representa el tercer intento de golpe a la democracia de la candidata derrotada, recordó Rojo de la Vega, que durante la elección nunca se presentó una denuncia en su contra por ese motivo, fue sólo después de la derrota en la que se recurrió a esta causal.

“Están distorsionando la figura de violencia política de género, un mecanismo creado para proteger a las mujeres, no para justificar una derrota que no pueden aceptar. No permitiré que nos arrebaten lo que hemos ganado legítimamente en las urnas, no peleo por un cargo, un presupuesto, por ser alcaldesa. Estoy dando la lucha porque lo que está en juego son las libertades más básicas de las y los ciudadanos en una democracia” — Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega criticó “las tácticas desesperadas a las que está recurriendo la candidata derrotada”, toda vez que ni el recuento de la elección, ni la demanda por topes de campaña fueron válidos, en ambas ocasiones la sala regional y la autoridad electoral le dieron la razón a la alcaldesa electa.

“No saben perder y ahora quieren arrebatar lo que no pudieron ganar limpiamente. No ejercí violencia política y la elección no debe ser anulada por caprichos de quienes no aceptan la realidad”, afirmó y rechazó categóricamente las acusaciones en su contra, asegurando que son infundadas y que carecen de sustento legal.

En un mensaje claro, la abanderada del PAN, PRI y PRD llamó a la ciudadanía y a las autoridades a cerrar filas en defensa de la democracia y convocó a una concentración ciudadana el próximo domingo 18 de agosto en la Diana Cazadora.