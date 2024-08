¿Dónde está Javier Corral? Las claves tras la polémica detención y el rescate de Ulises Lara

Javier Corral ofreció esta mañana las explicaciones necesarias para entender su detención por los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, la cual ocurrió durante la noche de ayer miércoles en un restaurante de la Ciudad de México.

Explicaciones de Javier Corral para entender su detención

“He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (...) por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad”, es lo primero que explicó Corral sobre su detención forzada y no autorizada por autoridades capitalinas.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua sí emitió la orden de aprehensión, el fiscal general de la CDMX, Ulises Lara, no autorizó la detención y por ello rescató al exgobernador.

“En virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad (...) personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derechos”, definió Corral sobre las verdaderas intenciones de la Fiscalía capitalina.

Javier Corral es acusado por corrupción y peculado, esto es, la desviación y apropiación de fondos. Sin embargo, Corral defendió su inocencia en el caso y, por el contrario, definió el caso como persecución política.

“No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho (...) Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido.”

En este punto recordó sus esfuerzos en contra de la corrupción durante el periodo antecesor de César Duarte y la presunta firma de Maru Campos: “Particularmente, emprendí un combate en contra de la corrupción de la actual gobernadora quien incluso estuvo vinculada a proceso, y de su red de complicidades político-criminales.”

Al parecer, Ulises Lara trasladó en su camioneta a Corral hacia el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde actualmente se encontraría según los últimos reportes.