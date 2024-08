Inteligencia artificial se pone al servicio de la humanidad, destaca Intel

Las opiniones sobre la inteligencia artificial (IA) y su impacto en la vida diaria son tan variadas como dispares. Mientras algunos expertos expresan preocupación y advierten sobre la necesidad de medir los riesgos potenciales e implementar regulaciones sobre esta tecnología, otros abogan por los beneficios y simplificaciones en nuestra cotidianeidad.

Al respecto de este tema, Publimetro México platicó con el director general para Hispanoamérica en Intel, Santiago Cardona. Estas son sus reflexiones.

¿Qué es la IA? En un término aterrizado, ¿a qué podemos denominar inteligencia artificial?

— Tratando de ponerlo en términos lo más mundanos posibles, los humanos tenemos la capacidad de razonar, lo cual ha evolucionado con el paso del tiempo, y el raciocinio nos da la capacidad de la inteligencia humana.

La inteligencia artificial es la capacidad que le damos a una máquina o tecnología —que fue creada por el hombre— para ejecutar el mismo tipo de procesos que hace el cerebro humano para procesar información. Es artificial porque no la hace un humano, sino una máquina.

Entonces, la inteligencia artificial es la capacidad de que una máquina replique los procesos de pensamiento y raciocinio del ser humano de forma más rápida, con un mayor volumen de información y de una manera más eficiente.

¿Cómo se ejecuta esta tecnología?

— Para que esto sea posible, dicha máquina utiliza chips semiconductores como los que hace Intel, con la capacidad de ejecutar una serie de procesos, de millones de cálculos y operaciones por segundo, que emulan al cerebro humano, pero con la diferencia de que pueden realizar estas tareas mucho más rápido y con mejores resultados.

Además de las computadoras, ¿en dónde más se utilizan este tipo de chips?

— Esta capacidad de procesamiento está omnipresente en nuestras vidas. La mayoría de la gente no se da cuenta porque dan por hecho la presencia de la tecnología, pero existen los Centros de datos, que coloquialmente se conocen como “la nube”.

En estos lugares hay cientos o miles de máquinas que están haciendo todo tipo de procesamiento, incluyendo manejar cargas de IA, que se encargan por ejemplo de manejar esta videoconferencia por la que estamos hablando.

Esta videoconferencia no se procesa solo en nuestras computadoras, sino también en centros de datos que están físicamente en otro lugar.

Justamente es en estos centros donde actualmente ocurre la gran mayoría de procesamiento de inteligencia artificial, que está concentrada en los datos que se encuentran en la nube.

En 2022, cuando inicia el boom de la inteligencia artificial generativa, la gente comenzó a utilizar diferentes herramientas o aplicaciones donde ‘me responde una máquina’, pero esas respuestas están alojadas en megacentros de datos.

¿Cuál crees que sea el origen del miedo hacia la inteligencia artificial, hablando específicamente del temor a que esta herramienta le quite el trabajo a los humanos?

— Cuando la gente comienza a darse cuenta de las capacidades que tiene la IA le genera miedo pensar que si una máquina puede hacer ‘n’ funciones de forma más rápida y eficiente, esa persona va a quedar obsoleta.

Además, hay que sumar el aporte de las películas de ciencia ficción que hemos visto a lo largo de los años y que nos muestran narrativas en donde, por ejemplo, Skynet (la Inteligencia artificial que lidera al ejército de máquinas en la saga de ciencia ficción Terminator) y las máquinas van a dominar el mundo.

En mi opinión, la gente debería valorar las enormes capacidades que actualmente tienen las máquinas para realizar tareas, sobre todo repetitivas, de una forma más rápida y con menor esfuerzo para el ser humano.

Lo que deberíamos pensar es: ‘¿Cómo podemos usar todo este maravilloso poder de cómputo, para nuestro propio beneficio’. Entonces, aquellos que piensan de esta manera y que buscan cómo utilizar la IA como un complemento, en vez de verla como el enemigo, son justamente quienes van a asegurarse no solo de conservar su empleo sino de crecer y tener mayor desarrollo, versus las que se quedan con el pensamiento de que no tendrán empleo porque llegó la inteligencia artificial.

¿Qué papel está jugando Intel en el desarrollo de la IA?

— Intel está presente en gran parte de los dispositivos de cómputo que funcionan en el mundo. De hecho, tenemos una frase que dice: ‘El mundo corre sobre Intel’, no porque lo digamos nosotros, sino consultoras como IDC mencionan que más del 80% de la infraestructura de Internet pasa en algún momento por algún dispositivo de Intel.

A pesar de esto, no nos estamos quedando quietos. Un buen ejemplo es que en Guadalajara —donde tenemos las operaciones del Centro de Diseño de Intel para investigación y desarrollo de diferentes tecnologías— ingenieros mexicanos han sido partícipes de la siguiente ola de diseño de nuevos tipos de chips que emulan el pensamiento humano y cómo funciona el cerebro humano para razonar y hacer IA aún más parecida a cómo piensa el cerebro humano versus cómo se ha venido trabajando hoy, que es básicamente buena parte del procesamiento que está funcionando actualmente para la IA.

Por ejemplo, el cerebro humano consume alrededor de 20 watts de energía, menos que un foco estándar, lo cual lo convierte en un órgano altamente eficiente.

Actualmente los chips y las tarjetas que hacen el procesamiento de la IA consumen por sí solos Kilowatts, es decir, miles de watts. Imagina si logramos rediseñar estos chips para que consuman decenas de watts, en lugar de miles, ¿cómo cambiaría esto el consumo de energía actual que existe por la implementación de la IA?

Todo esto sería posible gracias a la maravilla de los llamados “chips neuromórficos”, tecnologías que aún no están disponibles, pero que se encuentran en etapa de investigación y desarrollo por parte de nuestros ingenieros mexicanos de Intel en Guadalajara, quienes ya produjeron los primeros prototipos para pruebas.

Como dice nuestro CEO, Pat Gelsinger: ‘Esto de la inteligencia artificial está aún en la parte baja de la primera entrada’.

Entonces, estamos recién comenzando, así que todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que desarrollar, los nuevos productos que vienen, Intel ya está viendo años adelante para asegurarnos que lo que sea que se vaya produciendo sea mucho más afín a las necesidades que va a tener literalmente la humanidad hacia el futuro.

¿El ciudadano común ya utiliza la inteligencia artificial en su vida diaria?

— Sí, la está utilizando desde hace tiempo y no se da cuenta. Por ejemplo, en la Ciudad de México que en términos de tráfico es tan compleja, se utilizan aplicaciones que trazan rutas. Eso es pura IA que utiliza algoritmos que te dicen cómo llegar más rápido a tu destino.

Otro ejemplo es que cada vez hay más asistentes de voz para interactuar con las máquinas y que se usan comúnmente para saber cómo está el clima, agregar cosas a la lista del supermercado, comprar cosas en línea, reproducir canciones, etcétera.

También está el caso de los smartphones, que nos ayudan con recordatorios o a programar juntas. No solo eso, sino que además me avisan que hace dos años estaba en algún lugar y me muestra fotos de ese entonces y las organiza por lugares geográficos o rostros, eso es pura IA.

Además de estos, ¿qué otros beneficios tiene la IA en la vida de las personas?

— Hay otros usos que quizá las personas no utilizan directamente, pero que sí las benefician. Por ejemplo, en el sector salud ya se utilizan herramientas con IA para detectar de manera temprana enfermedades como el cáncer.

En este caso los escaneos médicos son analizados por una máquina y se comparan con millones de imágenes para determinar de forma rápida y precisa si lo que se está viendo es un tumor o corresponden a otra condición médica.

¿Cuál creen que sea el futuro de la inteligencia artificial?

— ¡Uffff!, buena pregunta. Aún estamos en una etapa incipiente de la IA. Entonces, las posibilidades de lo que viene son impresionantes. Una de las cosas que va a ser un verdadero agente de cambio para los humanos es cuando lleguemos a la etapa de digerir la idea y estar tranquilos con el hecho de que la inteligencia artificial va a ser el facilitador para que muchos procesos que hacemos los humanos sean mejores y más eficientes.

Llegará un punto en el que nos demos cuenta que si todas estas tareas pueden ser facilitadas por una máquina, el ser humano tendrá más tiempo libre y la libertad de hacer otras cosas que no pueden ser hechas por las máquinas, como aquellas que requieran de pensamiento crítico para poder crear, idear, desarrollar… Usar nuestro tiempo de manera más eficiente mientras la IA trabaja para nosotros, y no al revés.

¿Algún comentario final?

— En Intel estamos convencidos de que las tecnologías que se crean no son ni buenas ni malas, sino que nos corresponde a nosotros como humanos utilizarlas para el bien.

Y justamente la inteligencia artificial es una de esas tecnologías en las que hay mucho miedo y reservas, pero si ponemos nuestra mente en forjar que esta tecnología se utilice para el bien, las posibilidades de beneficio para la humanidad son gigantes.

“Intel está presente no solo en dispositivos de cómputo, sino en cámaras de videovigilancia, en vehículos autónomos, por mencionar algunos ejemplos. Estamos enfocados en llevar la capacidad de la IA literalmente a todo lugar, en lo que llamamos ‘AI Everywhere’. Llevarla desde los Centros de Datos a absolutamente todos los dispositivos donde Intel está presente” — Santiago Cardona, director general para Hispanoamérica en Intel

POLÉMICAS DE LA IA

☐ Existen diferentes opiniones sobre la inteligencia artificial. Algunos expertos como Elon Musk y Bill Gates han expresado preocupación sobre los riesgos potenciales de esta tecnología y la necesidad de regulación, mientras que otros como Eric Horvitz creen que ésta puede traer beneficios increíbles en todos los ámbitos de la vida.

COMPROMISO VERDE

☐ En aras de la sustentabilidad, Intel se encuentra diseñando nuevos tipos de chips neuromórficos que en vez de consumir miles de wats consuman solo decenas, con el consiguiente ahorro de energía.

☐ De acuerdo con Cardona, de seguir el ritmo actual en construcción de Centros de Datos que se requerirán a futuro para aumentar las capacidades de procesamiento que serán necesarias, no existe la energía suficiente para abastecerlos ni los recursos para el enfriamiento, sin tomar en cuenta la consecuente emisión de huella de carbono que ello significaría.

☐ Además, Intel se comprometió a la cero emisión de gases de carbono para 2040, lo cual es un objetivo bastante ambicioso.

☐ Por ahora, hacia 2030, la compañía tecnológica se comprometió a que todas sus operaciones a nivel global sean positivas en cuanto a uso de agua, siendo la industria de fabricación de chips de las que más consumen el líquido vital como parte del proceso.

☐ Dicha meta, por ejemplo, ya se cumple en la planta que la empresa tiene en Guadalajara.