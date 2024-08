¿Los extranjeros deben pagar impuestos en México?

Con la llegada de más de 19.4 millones de turistas a México en el primer cuatrimestre de 2024, un 5.9% más que en el mismo periodo del año anterior, el centro especializado en enseñanza de español mexicano, Your Mexican Friend, quiso poner la atención sobre las obligaciones y responsabilidades que los extranjeros deben cumplir para contribuir al desarrollo y bienestar del país en el caso de que alguno de ellos quiera quedarse en México por más de tres meses.

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el número de personas residentes en México nacidas en otros países, principalmente de Estados Unidos y Europa, ascendió a un millón 168 mil, cifra que sigue en aumento año con año. Ante esta tendencia, existen recomendaciones clave, unas para los extranjeros que buscan integrarse exitosamente en la sociedad mexicana.

Sin embargo, en los últimos cuatro años se ha identificado que hay ciudadanos extranjeros que “residen” de forma irregular en el territorio nacional. Algunos de ellos laboran sin cobrar su salario en México pero prestan servicios a empresas en este país. La mayoría de estas personas residen en el área de la Roma, Condesa y Nuevo Polanco, donde multinacionales pagan las rentas o encuentran departamentos a través de plataformas digitales como Airbnb.

Esta modalidad de “residencia” irregular pasa por la falta de control o “vista gorda” de las autoridades del Instituto Nacional de Migración en los controles aeroportuarios, donde no se contabilizan los días exactos que el extranjero ha permanecido en México.

Obligaciones fiscales de los extranjeros en México

Carlos Ramírez, fundador de Your Mexican Friend, destacó que cualquier persona que resida en México, ya sea temporal o permanentemente, está sujeta a cumplir con las leyes fiscales del país. Esto incluye el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre los ingresos globales, independientemente de si fueron obtenidos en México o en el extranjero, siempre y cuando sean considerados residentes fiscales en el país.

Ramírez explicó que los extranjeros que pasan más de 183 días en territorio mexicano en un año calendario son considerados residentes fiscales, lo que les obliga a cumplir con las mismas normativas que los ciudadanos mexicanos, como el pago de ISR, IVA, y la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Además, los extranjeros que establecen empresas en México deben registrar a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cumplir con las contribuciones correspondientes. También están obligados a presentar declaraciones fiscales mensuales y anuales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cualquier persona que resida en México, ya sea de manera temporal o permanente, está sujeta a las leyes fiscales del país, incluyendo las normas migratorias para garantizar una estancia legal y armoniosa.

En este sentido, entre algunas obligaciones para extranjeros se encuentran:

Impuesto Sobre la Renta (ISR): Los extranjeros que residen en México, ya sea de manera temporal o permanente, están obligados a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre sus ingresos globales, es decir, tanto los obtenidos en México como en el extranjero, si son considerados residentes fiscales en el país. Esto está establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Residencia Fiscal: De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se considera residente fiscal en México a cualquier persona, nacional o extranjera, que tenga su centro de intereses vitales en el país. Esto incluye a quienes pasan más de 183 días en territorio mexicano en un año calendario.

Empresarios Extranjeros: Los extranjeros que establecen empresas en México están sujetos a las mismas obligaciones fiscales que los empresarios mexicanos. Esto incluye el pago de ISR, IVA (Impuesto al Valor Agregado), y la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). También deben emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) por las ventas y servicios que realicen.

Registro en el IMSS: Los empleadores extranjeros que contratan trabajadores en México están obligados a registrarlos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a realizar las contribuciones correspondientes para la seguridad social de sus empleados.

Declaraciones Mensuales y Anuales: Los extranjeros que realizan actividades empresariales en México deben presentar declaraciones mensuales de ISR, IVA, y retenciones de impuestos, así como una declaración anual, de acuerdo con las normativas del SAT.

Convenios de Doble Tributación: México tiene convenios de doble tributación con varios países, lo que permite a los residentes fiscales extranjeros evitar la doble imposición. Esto significa que si ya han pagado impuestos sobre ciertos ingresos en su país de origen, pueden acreditar ese pago en México para evitar ser gravados dos veces.

Integración cultural: un aspecto clave

La integración cultural es un aspecto esencial para cualquier persona que elija vivir en un país extranjero. En México, el idioma oficial es el español, y es fundamental que los extranjeros hagan un esfuerzo por aprenderlo y utilizarlo en su vida cotidiana, y así evitar que se creen gueto para expatriados, como ya sucede en diversos puntos de Ciudad de México, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Tulum y Monterrey, entre otras localidades del país.

Comprender y adentrarse en las costumbres, tradiciones y valores que conforman la identidad nacional son otros factores importantes. Datos del centro de enseñanza destacan que al menos 40% de los extranjeros quieren aprender nuestro idioma.

Un método hacia esta integración puede ser a través de los guías de turistas, quienes actúan como puentes entre las culturas para comprender la historia, las tradiciones, y los valores de la cultura local, facilitando las interacciones auténticas entre los foráneos y mexicanos.

“Estas acciones no sólo son esenciales para la convivencia, sino que también contribuyen al fortalecimiento del tejido social. Aprender español no sólo facilita la comunicación y el entendimiento mutuo, sino que también demuestra respeto y compromiso hacia la cultura mexicana”, declaró Carlos Ramírez, fundador de Your Mexican Friend.

Finalmente, Ramírez destaca que aunque México es un país abierto y hospitalario, los extranjeros tienen la responsabilidad de adaptarse a nuestra cultura: “Esta adaptación es clave para una convivencia armónica y enriquecedora para ambas partes”, concluye.