Fuertes lluvias desbordan Río de los Remedios en Naucalpan, Edomex

Durante la tarde de este miércoles 21 de agosto, intensas lluvias afectaron gravemente el Valle de México, impactando a varios municipios del Estado de México, incluyendo Naucalpan y Tlalnepantla, así como la alcaldía Azcapotzalco. Uno de los principales problemas reportados fue el incremento significativo del nivel del Río de los Remedios.

De esta manera, las intensas precipitaciones provocaron inundaciones considerables y el desbordamiento del río, especialmente en la zona a la altura de la calle 16 de septiembre y la salida al Periférico. Además, se reportó que la Calzada San Agustín, entre la calzada de las Armas y Gustavo Baz, también sufrió afectaciones graves debido al desbordamiento.

Dadas las condiciones que se presentan en la zona, se cerró la circulación en las áreas afectadas, generando un caos vial significativo. Las lluvias intensas provocaron el desbordamiento del río en Naucalpan, causando inundaciones que afectaron viviendas y dejaron intransitables algunas vías.

Usuarios en redes sociales indican que la fuerza del agua provocó el colapso de una barda, lo que contribuyó al desbordamiento del río y las inundaciones visibles en videos captados por vecinos y transeúntes.

En la zona de Avenida de los Remedios, aunque el agua aún no había alcanzado las viviendas, se observó un aumento considerable en su nivel, acercándose peligrosamente a la banqueta.

En las inmediaciones del Río de los Remedios, los residentes han permanecido en sus hogares, ya que aunque es común que el río crezca, no es habitual que el agua llegue hasta el interior de las viviendas. Los vecinos están a la espera de que la situación mejore y no cause daños adicionales a sus propiedades.