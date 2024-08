La polémica carta del subcomandante Marcos para el gobierno: “No importa el nombre, es lo mismo”

El subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), exhibió en un comunicado las deficiencias de la política mexicana de los últimos años y de los movimientos venideros en relación con la próxima transición presidencial.

Opiniones del subcomandante Marcos sobre AMLO

En un escrito titulado “El Viaje”, difundido por la misma red zapatista, el subcomandante expuso sus opiniones sobre las mismas actitudes de los representantes del Poder Ejecutivo y sus cercanos, sin importar el partido político y las alternancias de poder: “No importa el nombre, es lo mismo (...) En el oficialismo no todos son iguales, es cierto. Los hay criminales impunes, que ya lo eran en el PRI, el PAN, el PRD, el PT y el PVEM antes de brincar al oficialismo”.

En específico, comparó la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador con las acciones de las anteriores presidencias. El subcomandante Marcos enfatizó que el mandatario actual comparte los mismos rasgos que los expresidentes mexicanos: “Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz (...) la perversidad de Carlos Salinas de Gortari”.

Además, el líder del EZLN especificó el sello propio que caracterizó la imagen de López Obrador durante su gobierno: “Cambian los presidentes, cambian las nóminas. Lo del autoelogio y lo chillón, sí es parte del “estilo personal de gobernar”.

¿Qué opina el líder del EZNL sobre Claudia Sheinbaum y el Paro Nacional?

Ahora, con la continuación de Morena en la presidencia bajo el mando de Claudia Sheinbaum, el subcomandante cuestionó las nuevas obligaciones y necesidades de la futura presidenta: “Hombre, mujer, otroa, no importa. Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra”.

Por último el subcomandante Marcos definió su opinión ante el actual Paro Nacional que están realizando los jueces y magistrados del Poder Judicial: “Lo que está en juego no es la autonomía de los jueces, sino quien maneja el negocio de la compraventa de la justicia.”