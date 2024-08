No deben existir los bonos de marcha para legisladores: Martí Batres

Martí Batres, actual jefe de Gobierno de Ciudad de México y próximo director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, aseguró que no deben existir los bonos de marcha para legisladores de ningún Congreso.

“A mí me ha tocado ser legislador en una ocasión, quiero comentar en el año 2002-2003 que era coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, mi opinión entonces fue que no tenía que haber bonos de marcha, en general en cualquier Congreso y en la administración, es que no deben existir”, respondió a un cuestionamiento de José Lebeña, director general de Publimetro, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves 22 de agosto.

Bonos millonario del Congreso

De acuerdo con un periódico de circulación nacional, los diputados del Congreso de la Ciudad de México recibirán un bono de 2.5 millones de pesos, con motivo del fin de la II Legislatura, correspondiente al periodo de 2021-2024.

Los legisladores recibirán, según el medio, dicha cantidad de dinero como compensación, a pesar de la poca productividad del Congreso capitalino -reflejada en sesiones cortas, falta de acuerdos y pocos dictámenes-.

Debido a que, en diciembre de 2023, durante la discusión por el Paquete Económico 2024, los diputados incluyeron un artículo transitorio para garantizar recurso para “la despedida”.

El pasado 14 de diciembre de 2023, el Congreso de la CDXM publicó en su página oficial una noticia sobre la aprobación del presupuesto, en la que mencionó que el diputado morenista, Víctor Hugo Lobo Román, presentó una reserva para adicionar dicho artículo transitorio: “considerando el término de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y los compromisos que ello conlleva para sus trabajadores, al cierre del primer trimestre se realizará la evaluación del avance en la captación de ingresos y estimaciones, conforme a los indicadores económicos de la ciudad y se otorgarán todos los recursos presupuestales para tales fines”.

El recurso que recibirán los diputados comenzó a llegar tras el primer trimestre, pues de acuerdo con el periódico mexicano, el proceso de liquidación se dividió en ocho entregas: “cada una de 312 mil 500 pesos, sumando un total de 2 millones 500 mil pesos”.

El medio señaló que su fuente, la cual mantuvo en el anonimato, le reveló que el dinero no pasó por el Congreso de CDMX, ya que llegó directamente desde el Gobierno de México. “Se desconoce el criterio para asignar el monto”, indicó.