“Lo más adecuado es renunciar”, declara Lilia Elena Monroy, directora de la UNISA

Los alumnos no permitieron la entrada de la directora Lilia Elena Monroy en la asamblea informativa

Lilia Elena Monroy Ramírez de Arellano, directora de la Universidad de la Salud (UNISA), presentó se renuncia en un comunicado dirigido al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Esta decisión se ocasionó debido a las exigencias de los estudiantes en búsqueda de transparencia y seguridad dentro de la institución.

Estudiantes de la UNISA cumplieron 18 días de paro

Lilia Monroy inició su comunicado considerando el actual contexto de la Universidad de Salud, la cual está en paro de actividades desde el pasado 5 de agosto: “En las últimas semanas hemos vivido una situación extraordinaria y compleja a partir de la toma de instalaciones de nuestra casa de estudios por parte de un pequeño grupo de estudiantes”.

El paro realizado en la UNISA desde hace más de dos semanas se generó por las exigencias de los alumnos, entre las cuales demandaron la renuncia de la directora de la Universidad, acusada presuntamente por desvío de fondos y nepotismo. Además, los alumnos también señalaron las agresiones y el acoso dentro de la institución.

En la asamblea informativa para la búsqueda de la resolución del conflicto, los alumnos no permitieron la entrada de la directora, según informa Monroy: “Lamentablemente no se me permitió participar en la mesa de diálogo establecida para buscar una solución a esta problemática”.

Ante la creciente presión de los estudiantes, incluyendo profesores que consideraron la huelga, y la ampliación del paro de actividades, Lilia Elena Monroy decidió renunciar a su cargo como directora general de la Universidad de Salud.

“Siendo consecuente con los valores que siempre he promovido y respetado, y con la convicción de que honrar los principios institucionales es esencial para el bienestar de nuestra comunidad, considero que lo más adecuado en estas circunstancias es presentar mi renuncia al cargo de Directora General de la Universidad de la Salud”, concluyó en su comunicado.