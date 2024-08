Tras acosar a mujer en Metro de la CDMX, sujeto pide perdón de rodillas

El Metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más importantes del país; día con día, millones de personas utilizan este medio para trasladarse a diferentes sitios de la capital y Estado de México. Hay momentos en el día donde los trenes se ven sobrepasados por la demanda de usuarios que quieren llegar a sus destinos en el menor tiempo posible; algunos sujetos usan estos espacios para acosar a mujeres.

De acuerdo con cifras oficiales de la ONU, poco más del 95% de las mujeres en México fueron acosadas sexualmente en el transporte público durante el 2021. Para prueba de lo antes dicho en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que un sujeto acosó a una usuaria en la Línea B del Metro.

Con base en la información brindada por la cuenta que difundió el hecho, “al momento de ser grabado y quererlo detener entre los usuarios (el hombre) se puso de rodillas pidiendo perdón … ellos mismos comentan qué lamentablemente no se encontraba ningún oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la estación”.

En el clip de poco más de un minuto se puede ver cómo el acusado se puso de rodillas para que los presentes lo perdonaran por molestar a la joven que solo quería llegar a su destino. Tras la viralización de las imágenes, el Metro de la Ciudad de México emitió un breve mensaje “Durante la presente administración, la incidencia delictiva en el sistema disminuyó el 78%. Se exhorta al público usuario a denunciar cualquier situación de acoso dentro de las instalaciones, pueden usar las palanca de emergencia, solicitar apoyo con personal de seguridad ubicado en andenes o torniquetes, también pueden comunicarse a la Línea SOS de Mujeres *765, para recibir atención especializada. Evita la desinformación, así como difundir información falsa”.

Pese a lo antes dicho, la cuenta no desmintió y no brindó más información sobre la denuncia que suma más de 200 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “le hubieran puesto un chaleco de Movistar para que lo detuvieran”, “Esto no es posible que no haya policías ni auxiliares ni bancarios es el colmo ante estas situaciones no es posible que estemos llenas de esos puercos” o “Infeliz subnormal”.