Pausa de AMLO con embajadas de EU y Canadá es “una ignorancia a la diplomacia”: PAN

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso una “pausa” a las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por no estar de acuerdo con su Reforma Judicial, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México lamentó esa actitud y reprobó que el mandatario ponga en riesgo las relaciones bilaterales y el comercio entre estas naciones.

El vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, Raúl Torres, recriminó que el presidente –a días de concluir su sexenio– ponga en jaque la relación con Estados Unidos y Canadá, y afirmó que su decisión es “una ignorancia a la diplomacia internacional”.

“Lamentable que López Obrador, a días de concluir su sexenio, ponga en jaque la relación con nuestros aliados de América del Norte. López Obrador es un presidente que no entiende del mundo, no entiende de relaciones y no entiende la importancia que tiene México, no solamente a nivel mundial sino en la región de Norte América, en la Región Alta”

— Raúl Torres