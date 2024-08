Plantean ampliación de Líneas 3, 4 y 6 del Metro CDMX a Las Américas y San Cristóbal, Ecatepec

Con la entrada de los nuevos gobiernos en la Ciudad de México y Estado de México, los planes en materia de movilidad continúan, desde la Línea Cero del Metrobús –que iría por todo Periférico– hasta la extensión de varias Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que diariamente traslada a millones de personas de la zona conurbada del Valle de México.

En este sentido, el secretario de Movilidad del Edomex (Semov), Daniel Sibaja, planteó un trabajo conjunto con el Gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, para expandir las líneas 3, 4 y 6 del Metro, y así lleguen a diversas partes de Ecatepec, de donde arriban miles de personas para trabajar en la capital.

Indicó que trabajará de la mano con Alejandro Encinas, quien será el nuevo Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial de la CDMX, para establecer los convenios de colaboración en materia de movilidad que permitan establecer corredores integrados, para que exista una conexión directa entre ambas entidades, en beneficio de millones de mexicanos.

Reiteró que impulsará la propuesta para que la Línea 3 del Metro, que va de Universidad a Indios Verdes, sea ampliada a San Cristóbal Centro, en Ecatepec; mientras que la línea 4, que va del Metro Santa Anita a Martín Carrera y la línea 6, que va de El Rosario a Martín Carrera, llegue hasta Las Américas, en Ecatepec, beneficiando a miles de personas del municipio.

“La movilidad no conoce de fronteras geográficas, todos los días y a toda hora, millones de usuarios cruzan de una entidad a otra hasta por varios kilómetros, y no puede ser que, a pesar de ello, el transporte público no tenga la misma dinámica y no responda a las necesidades del pueblo”

— Daniel Sibaja