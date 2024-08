Sismo de magnitud 4.9 en Acapulco, Guerrero, se percibe en CDMX sin activar la Alerta Sísmica

La mañana del martes 27 de agosto, se registró un sismo en Acapulco, Guerrero, que fue percibido por algunos habitantes de la Ciudad de México (CDMX), aunque no alcanzó la magnitud necesaria para activar la Alerta Sísmica. Este hecho generó algunas quejas entre los chilangos que sí sintieron el movimiento, cuestionando la falta de aviso preventivo.

Sismo en Acapulco despierta a guerrerenses

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 07:45:57 horas del martes 27 de agosto. El epicentro se localizó a 62 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, con una latitud de 16.33, una longitud de -100.06 y una profundidad de 10 kilómetros. Aunque el temblor no fue lo suficientemente fuerte para causar daños significativos, sí despertó a varios habitantes de la región afectada.

Tras el evento, en redes sociales algunos residentes de Guerrero comentaron que el sismo los despertó, describiéndolo como un movimiento lo suficientemente fuerte como para interrumpir su sueño.

¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica en CDMX tras el sismo en Acapulco?

De manera similar, algunos habitantes de la Ciudad de México informaron haber sentido el temblor en diversas zonas de la capital, especialmente en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc. Estas personas expresaron su sorpresa y descontento por la falta de activación de la Alerta Sísmica, ya que consideraban que el movimiento era perceptible y que merecía una advertencia.

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) aclaró que el sismo en Acapulco no ameritó la activación de la Alerta Sísmica en la capital mexicana, ya que la energía radiada por el temblor durante los primeros segundos no superó los niveles requeridos para activar el sistema. Esto explica por qué la alerta no sonó en la CDMX, a pesar de que algunas personas sintieron el movimiento.

De manera similar, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos (SASSLA) informó que el efecto del sismo en la CDMX se estimó como imperceptible, lo que refuerza la decisión de no activar la alerta.

Además, la aplicación de alertamiento temprano de sismos y múltiples peligros naturales SkyAlert informó que el sismo en Acapulco fue de intensidad leve, lo que concuerda con las evaluaciones previas.