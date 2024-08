MC se tiene que poner los guantes en Edomex: Rodrigo Samperio Chaparro

Movimiento Ciudadano (MC) es un “gigante dormido” en lugares como el Estado de México, con nuevos récords de votación histórica, por lo que tendrá que “ponerse los guantes” si quiere despertar, aseguró Rodrigo Samperio Chaparro, aspirante a la dirigencia estatal del partido naranja.

Actualmente, Samperio Chaparro es diputado federal por MC, llegó al partido desde 2013 como dirigente juvenil en el estado, en 2016 entró como dirigente juvenil nacional y en el periodo de 2018 a 2021 fue miembro de la Comisión Operativa, para después ser legislador de representación proporcional.

“Estamos aspirando para dirigir a Movimiento Ciudadano en el Estado de México, el plan es buscar la dirigencia, hicimos una votación histórica, tenemos que cuidar esos cuadros que lograron esta votación, que no hizo sólo una persona, fueron muchas personas que dieron la cara por el partido, ahora el objetivo es cuidarlos, que los respalde, se le invierta para que se consoliden y que en el 2027 sean presidencias municipales, diputaciones federales y locales, que logren mejorar el lugar donde viven todos los mexiquenses”, explicó.

Como legislador, Samperio Chaparro es recordado por subir al estrado de la Cámara de Diputados con un guante de box, un homenaje que realiza a un familiar muy querido, que también le sirve como un símbolo de lucha en su participación política, el cual también lo acompañará en su búsqueda por la dirigencia local de MC.

“Sí, tiene que haber guante de box porque es un símbolo de lucha, es un pequeño homenaje para un tío que quería mucho, pero también es un deporte que me gusta mucho, por eso es que inclusive a la tribuna nos subíamos con el guante de box, ahorita se logró hacer un equipo en todo el Estado de México que son los que se ponen los guantes por el estado, sabemos que si queremos despertar al gigante dormido, Movimiento Ciudadano se tiene que poner los guantes”, comentó en entrevista para Publimetro.

Nuevas generaciones

“Jorge Álvarez Maynez (aspirante de MC a la Presidencia en las elecciones pasadas) demostró que un perfil nuevo, fresco y preparado está despertando a las nuevas generaciones y teníamos que desmarcarse de la vieja política”, dijo Samperio Chaparro, ante los resultados de las elecciones pasados, donde obtuvieron más de 6 millones de votos (10.39%) de la votación, por encima de partidos como el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Edomex

“El tema del estrés hídrico viene arrastrando más de 20 años, conozco el Estado de México, he estado al tanto de las inversiones de gobiernos pasados y el actual, en más de 20 años no se ha invertido en infraestructura para ese estrés, no solamente para los problemas de falta de agua potable, sino para el drenaje que hoy está pasando por esta situación tan grave”, denunció Samperio Chaparro.

“La gobernadora (Delfina Gómez) tiene todo para invertir en una nueva infraestructura y nuevas tecnologías, ayuda a que estos problemas no vuelvan a pasar, pero ya será voluntad de ella, ha tenido desde que empezó y ahora tendrá mayoría en la Legislatura local, podría actuar de una mejor manera, inclusive la presidenta Claudia (Sheinbaum) podría ayudarla con recursos de la Federación, esto ya no es un tema de que se pueda o no, sino de voluntad de la gobernadora Delfina”, explicó.

Será en septiembre cuando Rodrigo Samperio Chaparro sepa si será el elegido para la dirigencia estatal, después de una declinación a su favor de Ana Karime Arguilez Hernandez, pero realiza esfuerzos para que las compañeras que se registraron sepan que se puede hacer una dirigencia de unidad, “que sepan que será un ganar, ganar para todos”, indicó. Mientras tanto, te dejamos algunas respuestas rápidas a conceptos que le preguntamos al aspirante:

Claudia Sheinbaum: oportunidad

Andrés Manuel López Obrador: desilución

Morena: desilución

Sobrerrepresentación: peligrosa

Reforma al Poder Judicial: peligrosísima

Delfina Gómez: esperemos que haya voluntad

Dante Delgado: un gran líder

Javier Maynez: excelente líder

Samuel García: la nueva forma de hacer política

Próximo candidato presidencial de MC: está complicado, pero tenemos de sobra, tenemos a Samuel García, a Javier Maynez con tiempo para consolidarse, pero no podemos dejar a otro gran activo que es Luis Donaldo Colosio.