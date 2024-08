¿Adiós, T-MEC? Reforma judicial atentaría con una decena de capítulos

(TASOS KATOPODIS/Getty Images for CABC)

La aprobación de la reforma judicial en México podría violar al menos diez capítulos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, expresó su inquietud por esta iniciativa, destacando el posible incumplimiento de varios aspectos del acuerdo comercial.

Sin embargo, su opinión fue recibida con desdén por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que se trata de un asunto de respeto a la soberanía nacional.

El embajador Salazar subrayó la importancia de mantener los compromisos establecidos en el T-MEC, destacando que la reforma judicial podría generar incertidumbre jurídica. Esto preocupa a Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales de México.

AMLO Poder Judicial El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los foros sobre la reforma en el Poder Judicial

Capítulos que estaría incumpliendo México del T-MEC

La American Chamber of Commerce of Mexico, que agrupa a la mayoría de las empresas estadounidenses en el país, ya ha realizado un análisis detallado de los artículos del T-MEC que podrían ser infringidos por la reforma.

Ha manifestado su preocupación por la desaparición de órganos autónomos y la posible elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, lo que consideran un retroceso en la seguridad jurídica. Este sentimiento es compartido por la Cámara de Comercio de Canadá en México (Cancham), que también ha señalado la incertidumbre que podría generar la reforma judicial.

exportaciones-T-MEC Tres cuartas partes del comercio entre México y Estados Unidos estaría en juego, si se aprueba la reforma del Poder Judicial. (Omar Martínez/Cuartoscuro)

Entre los capítulos más relevantes se encuentran el Capítulo 2, relacionado con el acceso a mercados; el Capítulo 14, sobre inversiones; el Capítulo 22, que regula la actividad de empresas estatales para evitar distorsiones en el comercio; y el Capítulo 24, que trata sobre el medio ambiente y su relación con el comercio y la inversión.

En caso de que Estados Unidos decida llevar el asunto a una disputa formal bajo el Capítulo 31 del T-MEC, México tendría 30 días para aceptar consultas. Si no se llega a un acuerdo en un plazo de 75 días, podría conformarse un panel para determinar si México ha incumplido con sus obligaciones en el marco del tratado.