¿Cómo fue la ‘traición’ con la que Morena logró tener mayoría calificada en Congreso CDMX?

El grupo parlamentario de Morena logró –y superó– la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México, pues con la adhesión y “traición” de diputados de oposición (PAN, PRI y PRD), el movimiento de la 4T llegó a los 46 legisladores, con lo que podrán realizar reformas a la Constitución, sin necesidad de los votos de la derecha.

Y es que con la conformación de nuevas asociaciones parlamentarias, la 4T logró tomar fuerza en el Congreso capitalino, gracias a que Nora Arias, exdirigente del PRD CDMX, incluyó a Pablo Trejo, diputado de Morena, al grupo parlamentario del PRD, suceso que criticaron los diputados del PAN, quienes denunciaron que conformar un grupo parlamentario es “ilegal”.

En entrevista, la perredista descartó que haya traicionado a la alianza opositora, y aclaró que no tiene nada de malo que haya integrado a un diputado de Morena al grupo parlamentario del PRD, pues dijo que “muchos tienen origen pederrista (diputados de Morena), y los conozco desde hace mucho tiempo.

“En la izquierda vamos a acompañar a todo lo que ayude a los ciudadanos, todos nos tenemos que unir. Soy perredista, y vamos a acordar con todas las fuerzas. No es oposición por oposición, seremos una oposición responsable. Muchos tienen origen perredista, y los conozco desde hace mucho tiempo. Yo soy perredista, pero todas las fuerzas se tienen que coordinar”, expresó.

La diputada Silvia Sánchez Barrios, hija de la lideresa de comerciantes Alejandra Barrios Richard, dejó al PRI y conformó la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, dejando a la oposición sin un diputado; esta asociación la conformará junto a la diputada del Partido Verde, Erika Lizeth Rosales.

Antes de dejar al PRI, Sánchez Barrios reconoció a Tania Larios y Omar García Loria, quienes serán los que conduzcan los destinos del PRI en el Congreso capitalino, “al PRI le agradezco el apoyo otorgado para realizar mis labores en la pasada legislatura y la decisión de retirarme fue personal mi madre Alejandra Barrios Richard seguirá en el tricolor defendiendo”

El expanista Luis Chávez dejó al blanquiazul para unirse a la 4T, y se espera que se sume a la bancada de Morena, para ayudar a la aprobación de las iniciativas y reformas que aún pueda mandar el jefe de Gobierno, Martí Batres, y la próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada. “Unidos se puede avanzar más en la agenda legislativa de la Ciudad de México, y que siempre se deben buscar primero las coincidencias antes que las diferencias”.

En entrevista, Andrés Atayde, coordinador de la bancada del PAN, consideró que fue “una traición” lo hecho por el diputado Luis Chávez, ya que traicionó al electorado que votó por él; mientras que la adhesión de la perredista Nora Arias, afirmó que “no es un buen mensaje” viniendo de la oposición.

“Es una compleja situación (chapulineo de diputado), no hay otra palabra para poder definir esto, traición, no solamente a los partidos, también hay por ahí otros personajes, sino sobre todo traición a los que votaron por ellos siendo candidaturas de oposición, eso es lo que me parece más grave y no comparto las decisiones”

— Andrés Atayde